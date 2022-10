Turnos rotativos y empleados en remoto, ¿cómo controlar de forma eficaz los horarios de los trabajadores? Comunicae

viernes, 21 de octubre de 2022, 15:53 h (CET) El software GeoVictoria explica sus métodos basados en la biometría para que se pueda controlar de forma eficiente al personal de la empresa La post pandemia ha provocado una nueva realidad laboral en España que se ha visto reflejada en la evolución del teletrabajo. De hecho, según datos del INE, este método pasó del 4,8% en 2019 a situarse en un 9,5%, en el año 2021. Como respuesta, las empresas buscan optimizar su personal y hacer un registro de jornada de forma eficaz y controlada, sin embargo, el doble método presencial y remoto junto a los turnos rotativos no siempre lo hace sencillo. Por ello, el software de asistencia GeoVictoria, con avanzados métodos de biometría para el control horario, revela cinco soluciones que mejoran esta tarea a la vez que ofrece métricas.

Fichaje remoto y turnos rotativos: tres soluciones

Con el propósito claro de ayudar a las empresas a obtener un control horario y un registro de jornada y, como consecuencia, una rentabilidad más eficiente, GeoVictoria cuenta con métodos de Control de Asistencia basados en la tecnología biométrica. Gracias a ellos, las empresas pueden verificar que los empleados acudan a su puesto de trabajo y cumplan con los propósitos. Estos métodos son:

GeoVictoria Call, se trata de un método de fichaje con reconocimiento de voz que registra la asistencia de los trabajadores de manera efectiva vía llamada telefónica. Por ello no es necesario que el trabajador esté presencialmente en la oficina para verificar la asistencia. Otra de las características de este sistema es que se puede restringir la llamada desde una cantidad de teléfonos determinados, para que la persona registre sólo desde esos números habilitados. También tiene la opción de no restringir el origen de la llamada y poder registrar desde cualquier teléfono.

GeoVictoria Web, permite el fichaje desde cualquier ordenador con acceso a internet a través de la cuenta personal en la plataforma, permitiendo registrar el inicio y finalización de la jornada laboral y/o descansos.

App – GeoVictoria Geolocalización, una innovadora plataforma de fichaje con diferentes validaciones: reconocimiento facial, selfie, firma, patrón o sin validación. Funciona con o sin cobertura y, además, permite la opción de geolocalización, haciendo posible que solo se pueda fichar desde una ubicación previamente indicada en el sistema, por lo que facilita la gestión. Además de ello también cuenta con la opción de contabilización del tiempo dedicado a un proyecto o tarea y permite el trackeo de rutas y sucursales abiertas en tiempo real.

GeoVictoria Box, un sofisticado reloj que almacena información de asistencia de los trabajadores en tiempo real y que puede operar con cuatro métodos diferentes basados en la biometría. Puede trabajar así a través del reconocimiento facial, a partir de lalectura de los rasgos biométricos del trabajador, siendo capaz de diferenciar una fotografía de una imagen real y pudiendo llegar a almacenar hasta 100.000 caras.

Otro de los métodos con los que trabaja es con el reconocimiento de palma. Cuenta con avanzados algoritmos biométricos que le permiten registrar hasta 600 palmas.

Es una opción perfecta en casos de empleos que cuenten con varios turnos rotativos ya que también ofrece la posibilidad de un control de asistencia que utiliza tarjetas asignadas a sus trabajadores o reconocimiento de huella dactilar, para empresas que buscan un método de fichaje más clásico.

Otro de los métodos más acordes para el fichaje de trabajadores en los turnos rotativos es GeoVictoria USB. Este método trabaja a partir de un dispositivo USB conectable a cualquier ordenador o Tablet con sistema operativo Windows y conexión a Internet para leer la huella dactilar de los trabajadores. El USB funciona con o sin cobertura.

Elaboración de reportes y métricas

Además de lo anterior, GeoVictoria cuenta con la posibilidad de realizar desarrollos de informes a medida según sean solicitados por los clientes. De este modo se ofrece la posibilidad de resolver problemáticas que no fuesen posibles con las herramientas anteriormente dichas.

