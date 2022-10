Repara tu Deuda Abogados cancela 28.990€ en Sabadell (Barcelona) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

viernes, 21 de octubre de 2022, 16:01 h (CET) Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad trabajan esta herramienta desde su aprobación en el año 2015 El Juzgado de lo Mercantil nº09 de Sabadell (Barcelona) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de OL, quedando exonerada de una deuda de 28.990 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

"El origen de su deuda -explican los abogados de Repara tu Deuda- viene de un bar que tenía y que cerró con pérdidas. Para poder atender el pago de dichas deudas pidió diversos préstamos tanto personales como bancarios que no pudo atender en su totalidad, siendo uno de ellos y el más importante el contraído con BBVA. Asimismo tenía una deuda con WiZink, derivada de una tarjeta de crédito ‘revolving’ que se le concedió y que utilizó para poder atender sus necesidades vitales durante un período de tiempo en el que no disponía de ingresos". Por esta razón, la concursada acudió aRepara tu Deuda abogados en busca de una solución.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y, aunque aún existe cierto desconocimiento, cada vez son más las personas que acuden a abogados especializados que les ayudan a poner fin a su dolorosa situación y cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

Los casos de éxito que puedan demostrarse con sentencias son fundamentales a la hora de ofrecer garantías a los potenciales beneficiarios. Por esta razón, Repara tu Deuda Abogados pone a disposición de todas las personas interesadas las sentencias dictadas por los juzgados españoles, respetando siempre el anonimato de los beneficiarios de los autos. Repara tu Deuda Abogados aplica la Ley de Segunda Oportunidad desde el 2015 y cuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados.

Bertín Osborne colabora con el despacho de abogados para que la ley sea cada día más conocida. "En momentos de dificultad económica, -declaran los abogados-, es muy importante contar con figuras públicas conocidas que nos ayuden en la difusión de una legislación que permite a muchas personas empezar una nueva vida".

