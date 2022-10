SUBBLIM dispone de alfombrillas XL para gamers (y no tan gamers) Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 11:55 h (CET)

Como una práctica sumamente seria y competitiva, donde los más mínimos detalles de calidad pueden marcar la diferencia en el resultado de la partida, los videojuegos son mucho más que un medio de diversión para algunos aficionados.

Las alfombrillas para ratón son un claro ejemplo de ello, ya que, sin una adecuada, incluso el ratón de ordenador para gaming más avanzado puede resultar ineficaz. Frente a esta situación, SUBBLIM cuenta con un amplio catálogo de alfombrillas XL, que brindan a los jugadores la mejor experiencia durante sus partidas competitivas.

Extenso catálogo de alfombrillas para ratón Las alfombrillas para ratón tamaño XL tienen alta demanda entre los gamers, principalmente por la comodidad y facilidad de desplazamiento que ofrece su amplia superficie. Los modelos de SUBBLIM pueden llegar a medir hasta 90 centímetros de ancho por 40 de alto, lo que brinda más espacio para teclado y algunos accesorios adicionales. Su diseño cuenta con materiales y bordados de alta calidad, que ofrecen una notable durabilidad para altos niveles de juego o cargas de trabajo constantes. Además, una de las características más destacadas es su grosor de 3mm para garantizar el confort, las buenas sensaciones, la estabilidad y la durabilidad de la alfombrilla.

Algunos de estos modelos incluyen luces led en los bordes, con un espectro de nueve colores seleccionables y 3 diferentes efectos de iluminación. Otros también destacan por las imágenes impresas en su superficie, como el diseño Hada, Lunar, World, Vintage World y Graffiti. Todos ellos ofrecen características de notable rendimiento para ser alfombrillas gaming, que incluye alta elasticidad, resistencia al agua y facilidad para su limpieza.

Pero no solo el mundo del gaming utiliza las alfombrillas XL, las alfombrillas para ratón se convierten también en un accesorio para no gamers que buscan proteger su escritorio de arañazos, mejorar el movimiento del ratón para trabajar de forma más eficiente, ganar confort en la sensación sobre la mesa y aportar un toque de diseño personal.

Una combinación de diseño y funcionalidad En el catálogo de SUBBLIM, la funcionalidad y el diseño se combinan en un producto que se ajusta a las demandas del mercado actual. Los consumidores digitales modernos cuentan con cada vez mejores medios para informarse sobre sus compras y acceder fácilmente a sus productos desde cualquier parte del mundo. Esto los lleva a buscar más que solo la oferta con mejor precio. Muchos navegan en busca de productos más vanguardistas con un diseño novedoso, además de alta calidad y con una razonable proporción en su precio.

Ante este contexto, SUBBLIM ofrece un alto valor agregado en sus productos, diseñados para sobresalir ante la repetitiva oferta convencional en el mercado. Su visión combina el análisis de las tendencias de consumo con la pasión por el diseño y la tecnología. Esto da como resultado una serie de productos que se caracterizan por su eficiencia, calidad en el detalle y creatividad en el diseño. Todas estas características se pueden apreciar en su amplia colección de alfombrillas XL y alfombrillas led XL, las cuales ofrecen esos exigentes parámetros de calidad y desempeño que buscan los gamers, en una extensa variedad de diseños innovadores.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SUBBLIM dispone de alfombrillas XL para gamers (y no tan gamers) Telefuga ofrece servicios de detección de fugas con las últimas tecnologías Aqua Club Termal, el spa en Tenerife Sur que tiene unas instalaciones completas para relajarse Dermatitis seborreica, una afección que puede provocar alopecia si no se trata Maximiliano Jabugo ofrece carne de presa ibérica de calidad