Pintores Madrid Calidad: Como elegir y combinar colores en el diseño de interiores

viernes, 21 de octubre de 2022, 13:55 h (CET) El color es el medio expresión de cualquier vivienda ya que puede traer nuevas ideas o crear un ambiente relajado. Para conseguir el resultado deseado, hay que saber trabajar con los colores Definitivamente, no vale la pena precipitarse en la elección del color ya que es importante dedicar el tiempo necesario y reunir todos los colores, materiales y texturas que están o estarán presentes en las habitaciones.

¿Cómo elegir las combinaciones de colores adecuadas?

Según, Pintores Madrid Calidad, expertos pintores Madrid, la regla básica para elegir los colores en el diseño de interiores es "menos es más". Hay que tener en cuenta que no debe haber más de 3 o 4 colores en una habitación, de los cuales sólo uno debe ser dominante.

- Concéntrese en los colores de los elementos que no se podrán mover en el futuro, esto incluye: marcos de ventanas, el suelo y la puerta. Deben ser de un color neutro, como el blanco, el gris o el marrón.

- Es necesario tener en cuenta los colores de los muebles y otros elementos de mobiliario de mayor tamaño.

- Los colores más llamativos son accesorios que pueden cambiar según las tendencias en colores.

¿Cómo combinar con los colores?

Es primordial adaptar la elección del color no sólo al contexto, sino también a cómo afectarán los sentidos:

- Colores cálidos: Rojo, naranja-rojo, naranja, amarillo-naranja, amarillo-verde. Estos colores avivan el interior y fomentan la actividad.

- Colores fríos: Azul-verde, azul, violeta-azul, púrpura, rojo-violeta. Los colores son pasivos, calmantes y aportan frescura a la habitación.

- Colores neutros: Beige, gris, blanco y negro, son una base imaginaria para otros colores. Son universales, ligeros y cómodos.

Hay que tener en cuenta que para que la vivienda se vea como un todo, se debe coordinar el color de todas las habitaciones:

- Hay que tener en cuenta qué habitaciones son la más visibles desde el salón, ya que el objetivo es crear una composición que encaje. Por ejemplo, centrarse en el color de los muebles que conectará con todo el piso, aunque las habitaciones estén pintadas de distintos colores.

- Pintar primero la habitación central: En función del color de la habitación central, se pueden elegir colores para las demás habitaciones que complementen el color de la habitación central. Por ejemplo, pintar el salón grande de un color más oscuro y las habitaciones más pequeñas que lo rodean de un tono más claro.

- Pintar los espacios de conexión, como el pasillo que conduce a la cocina, el salón y los dormitorios de un color neutro que combine con el de esas habitaciones.

¿Efectos de los colores en la psique?

Hay muchos estudios a gran escala que muestran el efecto de los diferentes colores en el cerebro. Al elegir el tono adecuado, se puede determinar cómo afectará el color de una habitación en la mente. En general, los colores se dividen en cálidos (a menudo denominados activadores) y fríos (calmantes).

Por ejemplo, al decorar un dormitorio es necesario elegir colores suaves. Esto le indicará al cerebro que es hora de relajarse, esto hará que le resulte mucho más fácil conciliar el sueño.

Por el contrario, se deben utilizar colores más cálidos y activadores para una oficina ya que así se sentirá una influencia en forma de "impulso" psicológico que le ayudará a rendir más.

¿Cuáles son las tendencias en colores en el diseño interior?

Entre las últimas tendencias en pinturas se puede llevar una división básica de los colores en cálidos y fríos a un nuevo nivel si se conoce el efecto exacto de cada tono en la psique.

Cada color tiene su propio significado, algunos estudios han demostrado incluso una forma de relacionar el efecto de las diferentes partes del espectro de colores con los rasgos básicos del carácter de una persona. Basándose en este conocimiento, se podrá elegir un color de pared que se ajuste a la "energía interior".

Actualmente, los siguientes tonos son las últimas tendencias en pintura:

1. Gris

Durante muchos años, los diseñadores de interiores evitaron este color por su monotonía. Sin embargo, las combinaciones de colores con el gris son cada vez más populares.

Los tonos de gris son neutros, están especialmente indicados para las estancias que pretenden tener un efecto tranquilizador sobre las personas. El gris es especialmente popular entre las personas tranquilas y discretas que quieren llevar una vida sin estrés ni complicaciones.

2. Amarillo

Casi lo opuesto al gris. El amarillo evoca una sensación de calidez, ilumina la habitación y la hace más cálida. Lo eligen sobre todo las personas que llevan una vida dinámica y buscan el optimismo. Puede aumentar la creatividad, inducir un buen estado de ánimo e incluso mejorar la capacidad del cerebro para recordar información. Es especialmente adecuado para las habitaciones de los niños y las salas de estudio.

3. Verde

Todo el mundo asocia automáticamente los tonos verdes con ecología y la naturaleza. Probablemente por eso tienen un efecto calmante y son buenas para el sistema nervioso. Destacan más en los dormitorios y en los baños y son especialmente buscados por personas creativas y emocionales.

4. Azul

Al igual que el verde, el azul tiene un efecto calmante sobre la psique. Evoca sentimientos de armonía y equilibrio interior, esto hace que sea adecuado para las habitaciones que se utilizan para la relajación y la concentración, por ejemplo, los dormitorios y las salas de estudio.

Los científicos han descubierto que el azul puede reducir el apetito y, por lo tanto, no debe utilizarse en el comedor y la cocina.

5. Marrón

Este color es interesante porque puede evocar una fuerte sensación de hogar y hacer que una habitación sea acogedora. Lo buscan sobre todo las personas racionales a las que les gusta la tranquilidad.

6. Púrpura

El púrpura se crea mezclando el rojo y el azul, es decir, tonos cálidos y fríos. Por lo tanto, tiene un efecto específico sobre la psique, favoreciendo la meditación, la contemplación y la relajación. Es adecuado para las habitaciones de los niños, a los que añade un carácter místico excepcional.

7. Naranja

Mientras que el azul reduce el apetito, el naranja lo estimula. Por eso se puede utilizar en el comedor y en la cocina. Despierta la energía, induce una sensación de felicidad y favorece la concentración y la actividad.

8. Turquesa

Los tonos turquesas suaves son una forma estupenda de alegrar un interior y darle un toque moderno. Además, este color también tiene un buen efecto sobre la psique. Se asocia al mar y, por tanto, evoca sentimientos agradables. Fomenta la imaginación, la vivacidad y la confianza. Se recomienda para las habitaciones de los niños y los salones.

9. Rosa

El color tradicional del amor y el romanticismo, es armonioso y promueve la paz interior. Es especialmente popular entre las personas sensibles con un buen sentido de la estética y los detalles.

10. Rojo

Uno de los colores más llamativos del espectro, que debe aplicarse con mucho cuidado. El rojo evoca emociones fuertes, pasión y despierta la energía interior. El tono adecuado puede cambiar la percepción de las habitaciones visualmente insignificantes. Destaca especialmente en la cocina y el comedor.

Sin embargo, vale la pena elegir tonos más suaves. Un rojo intenso puede evocar sentimientos de ansiedad y agresividad.

11. Negro

Las paredes negras son el dominio de los espacios de estilo industrial. Sin embargo, hay que tratarlos con mucho cuidado, una gran cantidad de pintura negra evoca fuertes sentimientos de ansiedad y tristeza. Al optar por este color, se debe complementar con una cantidad equilibrada de tonos brillantes y vibrantes.

12. Blanco

Las paredes blancas nunca están de más. El blanco es un símbolo de pureza y esterilidad. Crea una sensación de ligereza y permite que los accesorios de la habitación destaquen. Se puede utilizar en prácticamente cualquier pared.

¿Qué colores combinar en el diseño interior?

Combinar diferentes colores en una habitación puede ser un reto. Es importante confiar principalmente en los sentimientos y en la intuición. Sin embargo, también puede inspirarse en las sugerencias de los expertos. Las combinaciones de colores más populares para los diseñadores de interiores son:

- Marrón - rosa - blanco - gris,

- Verde oliva - marrón - crema,

- Marrón - verde - blanco,

- Albaricoque - blanco - marrón,

- Azul - verde - antracita.

Al combinar estos colores, se sigue la regla básica de los diseñadores de interiores de 60:40:10. Así, el color principal debe ocupar el 60% de la habitación, el secundario el 40% y las paredes de acento el 10%.

