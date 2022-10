La importancia de la impermeabilización de cubiertas, según Impermeabilizaciones y Tejados

¿Cómo se impermeabiliza un tejado? ¿Qué trabajos de impermeabilización hay que realizar para evitar goteras? ¿Cuáles son los riesgos de una mala impermeabilización? A continuación, se responden a todas estas preguntas Una buena impermeabilización de tejados es esencial para cualquier edificio. Tanto si se trata de un tejado convencional como de un tejado plano, el tejado no debe dejar pasar el agua la interior de una vivienda. Si no es así, los problemas de filtración de agua aparecerán en cuanto lleguen las lluvias, causando daños en la estructura del tejado y en la propia vivienda.

Una impermeabilización mal ejecutada puede acabar costándole una fortuna en la renovación del tejado. Por lo que es mejor pensar en la impermeabilización de tejado antes de iniciar un proyecto de techado.

Si se sospecha que hay problemas en el tejado, lo mejor es realizar una inspección para detectar cualquier filtración lo antes posible.

¿Cómo detectar problemas de fugas en el tejado?

Para llevar a cabo una inspección, es necesario saber:

- En primer lugar, hay que buscar visualmente una posible fuga.

- La presencia de moho en la habitación también indica un problema de humedad. La causa de este problema puede deberse a un problema de filtración de agua, pero no sólo una mala ventilación también provoca problemas de humedad.

- Sino no se nota nada, es una buena señal, pero la presencia de una barrera de vapor (en el caso del aislamiento interno del tejado) puede ocultar posibles problemas de filtraciones.

- Para una mejor evaluación, lo ideal es una inspección de la estructura del tejado. Si las tejas parecen dañadas o quebradizas en algunos lugares, esto puede indicar problemas de fugas. Si, después de la inspección, surgen dudas sobre si hay o no un problema o incluso ¿cuál es el problema? es mejor recurrir a una empresa especializara en impermeabilización de tejados para que le puedan dar un diagnóstico con precisión a la situación.

Problemas de impermeabilización de un tejado

Muy a menudo, los problemas de impermeabilización de tejados son bastante sencillos de resolver y el diagnóstico suele ser bastante rápido. Hay tres causas principales:

- Falta de impermeabilización de los tapajuntas.

- La ausencia de una capa base en el tejado (o el mal estado de la existente).

- Tejas rotas o dañadas.

En la mayoría de los casos, bastará con sustituir el elemento defectuoso (en el caso de los tapajuntas o una teja rota), o añadir la capa base que falta bajo el tejado.

Impermeabilización de tapajuntas

La estanqueidad del tejado depende en gran medida de los tapajuntas que cubren las juntas también llamadas "cubrejuntas". Tradicionalmente, los tapajuntas son de mortero. En los edificios nuevos, son cada vez más modernos y están fabricados de materiales específicos para los problemas de la casa. Hoy en día, ofrecen una garantía mucho mayor de estanqueidad en el tiempo. Los más estancos son los tapajuntas con faldón de plomo.

Si los tapajuntas son de mortero, es posible que el problema de las filtraciones se deba al mal estado del propio mortero. En este caso, es posible un doble solapamiento (tanto en la pared como en el tejado).

La importancia de la membrana asfáltica del tejado

La membrana asfáltica en el tejado es ampliamente recomendada (y a veces incluso obligatoria), especialmente cuando la pendiente del tejado es pequeña (el agua fluye con menos facilidad). Del mismo modo, en las zonas de fuertes nevadas, la pantalla bajo el tejado protegerá el tejado cuando la nieve se derrita.

Un verdadero escudo entre las tejas y la estructura del tejado, la pantalla bajo el tejado es una verdadera fortaleza contra todo lo que pueda filtrarse bajo las tejas:

- Todo lo que se lleva el viento, como la arena y el polen

- Agua

- Contra el viento, que puede levantar el tejado

Tipos de impermeabilización de tejado

- Impermeabilización con láminas bituminosas: Ideales para problemas relacionados con el viento.

- Impermeabilización con láminas sintéticas microperforadas (pero hay que tener cuidado con la ventilación).

- Impermeabilización con pantallas permeables al vapor (HPV): Tienen la ventaja de ser adaptables a todas las situaciones.

- Impermeabilización con pantallas reflectantes: Refleja la mayor parte de la luz que le llega, de manera que la temperatura es lo más próxima posible a la temperatura ambiente.

¿Cuáles son los riesgos relacionados con una mala impermeabilización de tejados?

Dejar de impermeabilizar un tejado es una mala decisión, así como no elegir los materiales adecuados o no seguir los procedimientos correctos también puede tener consecuencias. Esto provocará una reducción en la resistencia del tejado. Al no tomar las medidas correctas a tiempo, no sólo se pone en riesgo la estructura del edificio sino también la salud de las personas.

El principal problema de una mala impermeabilización es la humedad.

Los tipos de humedad que pueden darse en los edificios son:

- Humedad ambiental: Estos son causados por las condiciones ambientales en las que se encuentra el edificio.

- Accidentales: Se produce por la rotura de tuberías de agua que atraviesan las paredes y el suelo.

- Humedad de obra: Esto se debe a que el agua utilizada durante la construcción no se seca correctamente y se estanca. Para evitarlo hay que saber cuándo se puede impermeabilizar.

- Capilares: Si una estructura no es impermeable, dejará pasar el agua de la lluvia. Esta agua sube por los poros del material de construcción hasta que se evapora en la atmósfera y destruye las paredes.

- Humedad por filtración: Esto está directamente relacionado con la escasa resistencia al agua. Sin embargo, también puede deberse al desgaste o a materiales de construcción defectuosos.

Después de aplicar la impermeabilización de tejado, es necesario realizar un mantenimiento adecuado para que pueda utilizarse durante mucho tiempo sin que se degrade su función impermeabilizadora.