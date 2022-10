El amor, la amistad, el vino y la poesía se unen en la obra de Lumiralls

Lucía Villalva es conocida en las redes sociales como @lumiralls donde cuenta con 100.000 seguidores.

Gracias al éxito de su cuenta, la zaragozana publica su primer libro, Vino, Amor, Poesía y Cólera de la mano de la editorial Olé Libros.

El libro es una compilación de textos, poesías y frases caracterizados por su sensibilidad e inteligencia.

Frases, citas, conversaciones con amigas o anotaciones desperdigadas en servilletas de bar. Eso es Vino, poesía, amor y cólera (Olé Libros, 2022), el primer libro de Lucía Villalba, más conocida como @lumiralls en Instagram, donde acumula 100.000 seguidores.

Para esta influencer de la palabra, aunque ella se define como justo lo contrario, «outfluencer», escribir es como una terapia, y su pasión comenzó hace casi 10 años con los primeros poemas. “Empecé a escribir para ganar un Ipod o algo así en concursos de cole, vi que se me daba bien y seguí”.

La directora de Olé Libros, Loli Lara, comenta que «la apuesta por la poesía es esencial en la sociedad. Es un motivo de alegría publicar una obra como esta por su frescura y calidad. Estoy segura del éxito de Lucia Villalba en la literatura».

Ahora ha presentado esta obra, un éxito absoluto de ventas, que está dividida en cuatro partes: «Vino», en la que se habla de la amistad que “tan importante” es para la escritora; «Amor» que no son “poemas románticos rollo Bécquer” sino reflexiones sobre el concepto del amor y experiencias personales; «Poesía» que es una sucesión de versos e inspiración en sus poetas y artistas predilectos y «Cólera». “Cuando empezó la pandemia yo me estaba leyendo Muerte en Venecia y de pronto leí un párrafo que explicaba literalmente todo lo que estaba empezando a pasar en España con la pandemia. Me marcó mucho y decidí hacer una serie de reflexiones sobre ello”, ha reconocido.

Para escribir sus reflexiones en Instagram y sus escritos en prosa o verso, Lucía se inspira, sobre todo, en la gente y en situaciones o conversaciones que le llaman la atención. “Me considero una observadora, más que una poeta. La poesía está ahí, rodeándonos día a día; siempre he pensado que el poeta no la crea, solo la recolecta”.

Y esa inspiración la transforma en un torrente de palabras que derrochan naturalidad y es posible que ahí radique parte de su gran éxito. En una sociedad marcada por el ‘postureo’ y la supuesta perfección “yo quiero que la gente que me siga y me lea vea que lo que yo he escrito se lo ha podido contar también una amiga suya”. Y es que de eso se trata, quien lea Vino, amor, poesía y cólera se podrá sentir perfectamente identificado con cada una de las reflexiones o poemas que escribe la autora.

Y entre tanta reflexión, ¿qué mensaje quiere destacar por encima de todos en su obra? Pues aunque son varios, para Lucía quizá el más importante sería que sus lectores y seguidores elijan bien a qué cosas dan importancia. “En la sociedad que vivimos ahora, y sobre todo mi generación, a veces parece que vivimos para fuera, por las apariencias, la imagen, los likes, y todo eso no es real, no es amor. Si tuviera que dar un mensaje sería algo así como: importancia a las cosas importantes».