Los usuarios senior de Revolut crecen un 580% desde 2020

viernes, 21 de octubre de 2022, 13:46 h (CET) Los datos de Revolut muestran que el número de transacciones de los usuarios españoles mayores de 55 años se han triplicado desde inicios de 2020. Los mayores de 55 años también utilizan Revolut en el extranjero y sus transacciones en el extranjero se ha multiplicado por 2,6 desde 2020, con un aumento del gasto de cerca de un 180%. Un tercio de la población española tiene más de 55 años Las finanzas digitales no son solo cosa de jóvenes. Según datos de Revolut, la superapp financiera global, con más de 1 millón de clientes en España y más de 20 millones en todo el mundo, desde 2020 han aumentado un 580% el número de usuarios senior de la aplicación. Solo de enero a septiembre de 2022, los usuarios mayores de 55 años de la app financiera han crecido un 50%, demostrando así que las finanzas digitales también son para los mayores.

Un tercio de la población española tiene más de 55 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2021), y España es, además, uno de los países de Europa con mayor penetración de dispositivos móviles: el 97,7% de la población española posee un smartphone inteligente*. El análisis de Revolut demuestra que la brecha digital existente entre las generaciones más jóvenes y las más maduras se va cerrando, ya que los consumidores "plateados" se están sumando a la súperapp financiera.

Parece que fue la pandemia la que dio el empujón definitivo a este sector de la sociedad para dar el salto a la banca digital. Así, de 2019 a 2020 se produjo un aumento de cerca del 150% en los usuarios de Revolut mayores de 55 años. En términos generales, no solo ha crecido el número de usuarios senior, sino que también ha aumentado la frecuencia de uso de su cuenta Revolut. Así, desde principios de 2020 las transacciones se han multiplicado por 3,84 y sólo en los primeros 9 meses de 2022 ha crecido un 50%.

El gasto de los usuarios mayores de 55 se concentra principalmente en compras, supermercados, restaurantes y viajes. El comercio más popular es Mercadona, seguido de cerca por Carrefour y Lidl. Pero los datos revelados por Revolut también demuestran que los mayores son aficionados a las compras online, con Amazon o Aliexpress entre las tiendas online más populares, así como los viajes (Ryanair o Booking también se encuentran nl el top 10 de comercios más populares).

Según el análisis de consumo de los mayores de 55 años desde 2019 hasta septiembre de 2022, los hombres gastan, de media, entre un 40 y un 60% más que las mujeres. Además, cuanto más aumenta el grupo de edad, mayor es el gasto medio. Así, mientras que el gasto medio mensual de los usuarios entre 55 y 74 años ronda los 157 €, este se incrementa hasta los 161 € en los mayores de 75 años.

En lo que llevamos de 2022, el grupo de edad de 55 a 64 años ha gastado una media de 1.885 euros por persona, los usuarios entre 65 y 75 unos 1.897 euros, y los que más han gastado han sido los mayores de 75 años: alrededor de 1.933 euros.

Los datos de Revolut también sugieren que los usuarios más mayores de la superapp han vuelto a viajar tras la pandemia, y sus transacciones en el extranjero se ha multiplicado por 2,6 desde inicios de 2020. Mientras que los usuarios mayores de 75 años apenas han cambiado sus hábitos de gasto en viajes, aquellos en el rango de edad entre 55 y 64 han aumentado su gasto un 179%. Aquellos entre 65 y 74 también aumentaron su gasto en cerca de un 150%.

George Grumbar, Global Head of Customer Affairs de Asuntos de Clientes de Revolut, ha explicado que: "Nuestra aplicación es increíblemente fácil de usar y estamos muy orgullosos de ella. Los clientes pueden crear una cuenta Revolut en 60 segundos y, si necesitan ayuda, ofrecemos un servicio de chat online seguro dentro de la app, que conecta a nuestros clientes con personas reales. Dada la mayor dependencia de los servicios financieros en línea y basados en aplicaciones en los últimos dos años, la tendencia a utilizar menos efectivo y la comprensión de las medidas de seguridad y la protección contra el fraude, prevemos un crecimiento significativo en todos los grupos de edad."

