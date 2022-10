Josefa Fernández: Upcycling solidario y ecosostenible Comunicae

viernes, 21 de octubre de 2022, 12:50 h (CET) La protectora "Mirando a los ojos" y la diseñadora española, unen fuerzas para salvar la vida de los peludos en un desfile solidario Actores, actrices y vips arropan a Josefa Fernándezen un desfile solidario y único para la adopción de perros abandonados con su colección Upcycling de moda sostenible y denim reciclado de costura.

La socialité Arancha Benito, la modelo internacional de Guess Lidia Santos, la soprano Pilar Jurado, los actores Iván Pellicer y Alex Peral, la actriz Fabiola Toledo, la presentadora Verónica Mengod, potentes Influencers/ instagramer como Roma BA entre otros amadrinaron una "puesta de largo" de la creativa y diseñadora y la asociación protectora de animales "Míranos a los ojos" en Boadilla del Monte.

El Upcycling que practica JOSEFA FERNANDEZ con el denim obtenido exclusivamente de vaqueros Levi’s, es vital en el nuevo concepto de la economía circular, y en la agenda sostenible 2030, que supone el futuro de Europa; la segunda vida de un tejido disminuye su huella de carbono y genera el efecto de una economía circular que salva prendas y disminuye el consumo de materiales nocivos. Es vital que los diseñadores se conciencien del concepto ecosostenible, que es el futuro inmediato de nuestra sociedad.

Concienciar para consumir esta filosofía de moda, es una tarea imprescindible que, Josefa Fernández, eleva a la costura.

Todos ellos participaron de un evento único donde los perritos acompañaron creaciones espectaculares y que termino con ocho adopciones maravillosas, que es el resultado más bello que podía soñar la diseñadora y la protectora con todo su equipo volcado en este evento singular, que ejemplifica los valores de la marca de Josefa Fernández : sostenibilidad, economía humana, circular, animalista y sobre todo coherente con la necesidad del Planeta de tener un desarrollo posible y feliz con el entorno y todos los seres que habitan la Tierra.

La firma de upcycling Josefa Fernández ha celebrado un desfile espectacular de la mano de la APA, Míranos a los ojos, una de las protectoras de animales más activas de la Comunidad de Madrid, en el maravilloso Palacio Infante Don Luis de Boadilla del Monte y con la colaboración indispensable del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

El photocall más "perruno" de la moda española, con un desfile protagonizado por las creaciones espectaculares upcycling de Josefa con vaqueros reciclados de íntegramente y los perritos que se buscaba adoptar, hizo de los jardines del Palacio un emotivo y magnifico momento que se recordara mucho tiempo por su conciencia social y la belleza de sus imágenes; modelos y perritos desfilaron juntos dando una de las imágenes más solidarias y preocupadas con la conciencia animal que se recuerdan en la Moda Española.

La relación de Josefa Fernández (Santander, 1971) con la moda nunca fue convencional. Más bien fue un flechazo inconsciente entre musa y artista, un recorrido atípico y rebelde en el que los diseños no siguen tendencias ni un patrón establecido, sino que se adaptan a cada persona y circunstancia con cada puntada y pieza única confeccionada a partir la prenda más democrática, versátil y atemporal: el denim.

Esculturales vestidos que beben de la alta costura y también piezas de prêt-à-porter configuran una propuesta muy perfilada; patrones elaborados únicamente a partir de piezas de tela vaquera Levi's y que no se presentan bajo colecciones estructuradas, apostando por la creación a medida, la moda de kilómetro cero y el diseño exclusivo made in Spain.

Siguiendo con su filosofía sostenible, la marca española presentará una serie de diseños en denim reciclado, como apoyo a todos aquellos animales que han sido abandonados para así promover su adopción y luchar contra el abandono animal.

