smöoy dona material informático al proyecto solidario "Un día en África" Comunicae

viernes, 21 de octubre de 2022, 13:02 h (CET) La ONG "Azul en Acción" cuenta ya con una amplia trayectoria de trabajo en Senegal smöoy, compañía murciana dedicada desde hace más de diez años a la fabricación y venta de yogur helado, ha participado en la donación de material educativo para el proyecto solidario "Un Día en África". Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia, y en la que está implicada la ONG "Azul en Acción", creada por la policía local de Murcia, tiene como objetivo fomentar la inclusión social y educativa en las aulas a través de la cooperación con el continente africano".

La ONG "Azul en Acción" cuenta ya con una amplia trayectoria de trabajo en Senegal.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, acompañado por la concejala Paqui Pérez, ha presentado la iniciativa, y ha destacado que "una de las cosas que los escolares van a aprender con este proyecto, consistente en la donación de un lápiz con un mensaje y de material escolar, es precisamente que no existen las mismas oportunidades ni las mismas facilidades y que hay que trabajar mucho para lograr mayores cotas de igualdad en todos los rincones del mundo".

smöoy por su parte ha entregado al proyecto material informático, "con la intención de poner un granito de arena a la adquisición de destrezas digitales, claves hoy en día para el desarrollo de cualquier proyecto formativo, empresarial, cultural, etc." ha afirmado Nuria Sirvent, fundadora y CEO de la compañía.

smöoy, una empresa comprometida con su entorno

smöoy tiene una larga trayectoria en cuanto a su participación en iniciativas solidarias. Por citar una de las ultimas, hace pocos meses la compañía llegó a un acuerdo con Aquadeus, por el que esta empresa se convertía en proveedora exclusiva de agua mineral natural para la cadena heladera, con el objetivo de recaudar fondos para la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), para la financiación de proyectos de investigación de las 3.000 enfermedades raras que existen en España, y que afectan a más de 3 millones de personas.

Ambas iniciativas han sido impulsadas por el departamento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de smöoy, altamente interesado desde hace años en colaborar con ONGs y entidades solidarias en acciones dirigidas a lograr un entorno más sostenible. Así, smöoy ya en su día se convirtió en la primera enseña del sector del yogurt helado en traducir su carta al braille, a través de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); ha patrocinado eventos deportivos entre los que destaca el Cruce del Atlántico a Remo; o ha firmado un acuerdo, entre otros, que la ha convertido en Empresa Amiga de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) firmando un convenio para favorecer la conservación de su biodiversidad.

Con este mismo objetivo, smöoy mantiene un esfuerzo constante en la reducción del uso de envases plásticos de un solo uso dentro de la compañía, retirando todos los envases de este material que se ofrecían en sus tiendas físicas, así como los diseñados para el servicio a domicilio o take away.

Siguiendo esta estrategia, la compañía ha renovado las infraestructuras e instalaciones de su planta de producción de 7.500 m2 en Alcantarilla, Murcia, para reducir los consumos eléctricos y de agua en los procesos de elaboración y tratamiento de materias primas.

Premios y reconocimientos smöoy

El carácter innovador de la empresa y su rápido desarrollo, han sido clave en la evolución de smöoy y en los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de sus 10 años de trayectoria.

La empresa fue galardonada en 2015 con el Premio Alimento de España a la Restauración, Accésit Alimento de España a la Iniciativa Emprendedora, premio otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y dirigido a empresas menores de 10 años, por la aplicación de ideas novedosas.

smöoy puede presumir también de ser la única franquicia que ha llegado a las últimas fases de los Premios Nacionales de Marketing, junto a Iberia y Acciona, en la categoría de Latinoamérica y cuenta asimismo con el l Premio de Restauración Moderna en la categoría de I+D, obtenido de manos de la Asociación de Cadenas de Restauración Moderna (FERHCAREM), el Premio Mercurio a la Empresa de Servicio, la Mención de Honor del Premio Herentia 2015, que concede la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), el Premio a la Franquicia más Internacional, que otorga el diario El Economista junto a la Asociación Española de Franquiciadores (2016) y el otorgado a la Directora General y una de las fundadoras de la compañía, Nuria Martínez Sirvent, a la Empresaria del Año (OMEP).

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La empresa Pulido de suelos explica la importancia de mantener las superficies pulidas Beneficios del marketing digital para las empresas según Revista Éxito Idea La importancia de la impermeabilización de cubiertas, según Impermeabilizaciones y Tejados Pintores Madrid Calidad: Como elegir y combinar colores en el diseño de interiores Los usuarios senior de Revolut crecen un 580% desde 2020