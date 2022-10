Esenzzia señala los aromas imprescindibles de los perfumes para el otoño Comunicae

viernes, 21 de octubre de 2022, 13:05 h (CET) Los aromas más intensos, dulces y pesados experimentan un notable crecimiento durante los meses de otoño La llegada del otoño también viene acompañada de nuevas fragancias que son propicias para esta época del año. Conviene conocer qué aromas son los más indicados para las temperaturas propias de los meses de otoño.

Los perfumes nicho, sector en el que Esenzzia es líder de ventas debido a la calidad de sus productos, también cuentan con diferentes aromas según la época del año y ofrecen los mejores perfumes para el otoño. Con las nuevas temperaturas, Esenzzia ofrece nuevos packs para conseguir la mejor variedad de fragancias de cara al otoño.

Es importante que se tengan en cuenta las características de los productos que mejor se adaptan al otoño. El ambiente y las temperaturas interfieren en las características de las fragancias por lo que es necesario conocer cuáles usar según las épocas del año.

Aromas intensos y amaderados

Con la bajada de temperaturas ganan protagonismo los aromas a madera y especias. Y es que este tipo de fragancias son más intensos y tienen una mayor durabilidad que resultan perfectos para días fríos en los que ir abrigados.

En parte, el uso de este tipo de perfumes más intensos durante esta época del año se debe a que las personas van más abrigadas por lo que los aromas de los perfumes no son tan perceptibles y se requiere que sean más fuertes.

Fragancias dulces y florales

Mientras que en verano se suelen utilizar aromas frescos y ligeros, en la temporada otoñal son más adecuados las fragancias florales con aromas intensos a rosas, jazmín, violetas y lirios.

También son perfectas las fragancias no sólo intensas sino también dulces y marcadas como la miel, el almizcle, la vainilla e, incluso, el chocolate ya que son aromas más pesados.

Durabilidad

Uno de los criterios indispensables para elegir la fragancia adecuada es tener en cuenta la durabilidad del aroma. Esta no es la misma en verano que en otoño. Por eso, utilizar fragancias más pesadas ayudará a que aguante toda la jornada. Además, manteniendo la piel hidratad se consigue que el aroma dure todo el día.

Esenzzia es la tienda online líder en perfumes de nicho gracias a la calidad y gran variedad de sus artículos para hombre y mujer. Además, ofrecen un servicio personalizado con el que proporcionar la máxima atención y satisfacción a sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.