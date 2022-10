La autopromoción llave en mano de Feelin Home Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 11:19 h (CET)

En España y el resto del mundo, la práctica de la autopromoción de vivienda es muy común. Esto se debe a que permite a las personas ahorrar dinero cuando compra una vivienda.

De igual forma, esta actividad permite al futuro comprador construir una propiedad basada en sus necesidades y expectativas sin tener que limitarse por diseños y estructuras desarrollados anteriormente. Feelin Home es una compañía experta en autopromoción llave en mano que asesora a sus clientes para que puedan escoger con precisión los tipos de financiación, materiales y constructores adecuados.

¿Por qué recibir asesoría antes de la autopromoción de una propiedad? Construir una propiedad por cuenta propia implica encargarse de una obra importante sin tener los conocimientos técnicos necesarios para conseguir resultados sólidos eficaces. Además, en la mayoría de las ocasiones es necesario contratar profesionales independientes, los cuales pueden no tener la experiencia requerida para construir el hogar esperado. Obtener financiación para este tipo de construcciones también supone un verdadero reto, ya que los bancos no siempre están dispuestos a prestar su dinero a autónomos o particulares. Por estas razones, es fundamental que las personas reciban asesoría profesional antes de la autopromoción de su vivienda. Para ello está Feelin Home, una compañía experta en el área que ofrece asesoramiento durante todo el proceso e incluye un estudio de financiación exhaustivo. Este estudio ayuda a las personas a conocer las entidades financieras que debe visitar, la cantidad a solicitar y si deben elegir una subvención fija o variable. De igual forma, ayudan con los permisos de obra y en la selección de los constructores y arquitectos basados en los materiales a utilizar.

¿Cuáles son las ventajas de la autopromoción? Feelin Home menciona que este tipo de construcciones ayudan a las personas y empresas a ahorrar costes en contratación de promotores e inmobiliarias. Las comisiones, trámites administrativos, publicidades y demás servicios ofrecidos por este tipo de entidades y profesionales suponen un gasto sumamente alto durante el desarrollo de una propiedad. La autopromoción también es ideal para quienes desean construir su hogar de acuerdo a sus intereses en distribuciones, materiales, acabados, decoraciones, diseños, etc. Todo esto lo hacen basándose en el presupuesto del propietario, quien tiene la ventaja de poder paralizar la obra en cualquier momento sin pagar comisiones a los trabajadores o agencias. Este último punto también habla del beneficio que tiene un autopromotor de su vivienda con relación al tiempo en el que debe terminar la misma. Es importante mencionar que la autopromoción llave en mano también aplica para la modernización o reconstrucción de establecimientos de segunda mano.

En la página web de Feelin Home, los autopromotores pueden encontrar un apartado de configuración de propiedad, que les permite dar detalles a la empresa de las características de su futuro hogar. Entre las diferentes opciones a elegir se encuentran el sistema de construcción, salones, número de habitaciones, acabados y espacios extras como el garaje o tejado.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.