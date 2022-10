Regalar un cepillo de dientes manual MyOwn, un detalle original para los más queridos Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 11:04 h (CET)

Los cepillos dentales son, por excelencia, los instrumentos de higiene oral más utilizados en el mundo.

Al ser los encargados de limpiar dientes, encías, paladar y lengua son elementos personales importantes que pueden estilizarse de acuerdo a las preferencias de cada persona. Encontrar el cepillo de dientes manual que combine la funcionalidad con la estética es posible gracias a iniciativas especializadas en el sector.

Una de esas compañías es MyOwn, creada por una pareja conformada por un Doctor Cum Laude en odontología y una arquitecta. Su innovadora apuesta resalta por comercializar cepillos dentales de alta calidad que cumplen grandes estándares en eficiencia y diseño. Por tales motivos, resulta provechoso regalar MyOwn, ya que es un detalle original para los más queridos.

Una estética particular en unos cepillos de dientes que no pasan desapercibidos Los cepillos dentales de MyOwn son ideales como regalo para los seres queridos. Todas sus colecciones ofrecen una amplia variedad de colores y diseños personalizables que no pasan desapercibidos. Asimismo, los estampados creativos y originales de cada cepillo se inspiran en temáticas tan variadas como la naturaleza, al art deco, patrones florales e influencia militar.

Los cepillos dentales de MyOwn combinan con la estética del baño y el hogar, se adaptan a la personalidad de cada persona y son elaborados con materiales sostenibles que garantizan su respeto por el medioambiente y el planeta. Por otro lado, los filamentos de MyOwn remueven residuos y bacterias sin generar incomodidad en el cepillado, ya que tienen un diseño ovalado.

Entre las particularidades de las colecciones de cepillos dentales de MyOwn destacan su larga vida útil, que supera a los cepillos convencionales, su mango ergonómico con mástil de línea sólida y su geometría plana que facilita la sujeción y el acceso a diversas zonas de la boca.

Regalar cepillos de dientes Los cepillos dentales son instrumentos de higiene que nunca pasan de moda y se necesitan durante toda la vida. En ese sentido, son regalos acertados que cumplen con la función de eliminar la caries, evitar el mal aliento y prevenir patologías como la gingivitis y la periodontitis.

La propuesta de cepillos dentales de diseño de MyOwn eleva el concepto tradicional de cepillo y lo convierte en un elemento que puede simbolizar y expresar con claridad la personalidad y el estilo de cada persona. Por tales motivos, obsequiar este tipo de detalles a los invitados a una fiesta, despedida, comunión o bautizo demuestra el aprecio y cariño del anfitrión.

MyOwn dispone de colecciones con estampados exclusivos, la posibilidad de adquirir varias unidades en packs especiales y dentífricos de la propia marca con sabor a coco y limón. El envío es gratuito a la península por compras superiores a los 19 €.



