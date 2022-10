Cuánto cuesta desarrollar app móvil, según 3Androides Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 11:15 h (CET)

Las empresas que cuentan con una aplicación propia para ofrecer a sus clientes disponen de varias ventajas. En primer lugar, se trata de una herramienta útil para llevar adelante campañas de marketing y fidelizar.

De esta manera, es posible aumentar las ventas. En otros casos, estas plataformas sirven para controlar y mejorar el desarrollo de procesos internos dentro de una organización.

Ahora bien, desarrollar app tiene un coste, ya que para esto se requiere el trabajo de una empresa profesional. En este sentido, la firma 3Androides, especializada en la creación de aplicaciones móviles a medida, ofrece en su sitio web una calculadora online de precios para que todas las empresas puedan estimar qué coste supone la creación de una aplicación móvil para su negocio.

¿Cómo se calcula el coste de desarrollar una aplicación móvil? Para crear una app, es necesario llevar adelante un proceso de diseño y desarrollo durante el cual hay distintos factores que inciden en el coste. En este sentido, lo primero que es necesario determinar es qué tipo de aplicación se busca. Por ejemplo, es posible escoger un desarrollo nativo para sacar el máximo partido del dispositivo o un desarrollo multiplataforma para que la misma aplicación funcione en los sistemas operativos Android e iOS.

Una vez dilucidado este punto, resulta necesario determinar cuáles van a ser las funcionalidades y opciones disponibles. Cuantas más tareas y actividades puedan ser realizadas con una app, mayor será el coste. Por otra parte, no todas las funciones tienen el mismo precio. Esto se debe a que, por ejemplo, implementar un formulario de contacto para los usuarios resulta sencillo, pero añadir un sistema de geolocalización es una tarea más compleja.

Además del precio de diseño y desarrollo, hay que sumar el coste de los servidores que son imprescindibles para almacenar los datos que se gestionan en una aplicación. Estos sistemas deben cumplir con estándares de seguridad y, además, es conveniente que tengan alta disponibilidad y sean rápidos.

Otros costes incluidos en el desarrollo de una app Además de lo anteriormente mencionado, el desarrollo de una aplicación puede ocasionar otros costes. Por ejemplo, ofrecer una app a través de plataformas como Google Play o App Store tiene un precio. A su vez, cada empresa debe determinar cuánto invertirá en acciones de marketing, promoción y posicionamiento para su app.

Asimismo, las herramientas de seguridad y la inclusión de imágenes, vídeos, infografías, íconos y otros elementos visuales también forman parte del presupuesto.

Por último, no todas las empresas o profesionales que se dedican a desarrollar app cobran lo mismo. En este punto, los especialistas de 3Androides comentan que escoger la opción más barata no suele ser la mejor solución, ya que en estos casos hay menos garantías en cuanto a los tiempos de entrega, la calidad y la seguridad de la app. Todos estos aspectos resultan fundamentales para que una aplicación cumpla con las funciones para las que fue creada.



