La Oficina de Rehabilitación CLM, en la carretera para explicar su labor a la ciudadanía

Gestionada por arquitectos y arquitectos técnicos, la Oficina de Rehabilitación CLM tiene como objetivo último rehabilitar el parque de viviendas de Castilla-La Mancha, ayudando a los ciudadanos a acceder a las subvenciones en vigor y solventando para ellos su a veces compleja tramitación. Para acercarlas al gran público, y resolver sus dudas, se han convocado 25 jornadas, cinco en las capitales castellano-manchegas y otras 20 más en 4 municipios por provincia Después de su presentación, en la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades, la Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha, que gestionan el Colegio de Arquitectos (COACM) y el Colegio de Arquitectos Técnicos de Castilla-La Mancha (COAATIE), ha iniciado un ciclo de jornadas divulgativas para darla a conocer a la ciudadanía, llegando incluso a la capilaridad del medio rural, en toda la región. El ciclo comenzó este lunes, en la capital conquense, y terminará en diciembre próximo.

Bajo el epígrafe genérico de 'Las nuevas oportunidades que nos ofrecen las recientes ayudas a la rehabilitación de edificios', se han convocado dos tipos de jornadas. Las capitalinas, impartidas en horario de mañana, tienen un perfil más profesional. Su objetivo es hacer llegar al público general, pero especialmente a agentes gestores, técnicos, administradores de fincas y propietarios y usuarios de edificios y viviendas, la información sobre los recientemente publicados programas de ayudas a la rehabilitación, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation.

El modelo de cada una de estas jornadas incluye una primera parte en la que se explica a la audiencia, de manera breve, cuáles son los programas de ayudas en vigor para la rehabilitación de viviendas, y una segunda, más técnica, que se centra en la figura del agente gestor y de la documentación a presentar. En todos los casos la jornada se cierra con una mesa debate, moderada por las dos responsables colegiales de la Oficina, Estefanía Solana y María Doñate, a la que se ha invitado a administradores de fincas, representantes del gremio de la construcción, una delegación de cada demarcación del colegio de aparejadores y arquitectos, y a un representante bancario que expone cuáles son las líneas de crédito que las entidades financieras ofrecen para impulsar las ayudas a la rehabilitación.

Cuenca acogió el inicio de estas jornadas divulgativas de la Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha en capitales de provincia el pasado 17 de octubre. Asistieron y participaron activamente, entre otras personalidades, José Ignacio Benito, delegado provincial de Fomento en Cuenca; Laura Segarra, presidenta del COAATIE de Cuenca; Juan José Ramón Vindel, presidente de la demarcación de Cuenca del COACM; Álvaro Villaescusa, presidente de APYMEC, los técnicos de las delegaciones provinciales de la ORCLM y un representante del Banco Sabadell.

Además, en 20 municipios de cada provincia se están llevando a cabo, en este caso en horario de tarde, 4 jornadas más por provincia. Están enfocadas a que el gran público conozca los programas de ayudas y cómo puede beneficiarse de ellos. De acuerdo con sus objetivos, estas convocatorias tienen otro perfil, más práctico, para que sus asistentes comprendan, con ejemplos, cómo pueden convertirlas en realidad en sus propiedades. Las imparten siempre los responsables provinciales de las diez oficinas de rehabilitación que hay en la región, una por provincia y por colegio.

La primera de esta segunda tipología de jornadas tuvo lugar en Sigüenza, el pasado martes, 18 de octubre, en el Centro Cultural El Torreón. Con una asistencia de medio centenar de personas, contó con la presencia de la decana del COACM, Elena Guijarro, y de la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino.

En todas ellas, las impartidas en capitales y pueblos, los formadores dan como referencia la web de las Oficina, un sitio modélico y muy dinámico en el que se puede encontrar toda la información necesaria para comprender las ayudas e incluso solicitar cita para ampliar la información: https://www.clmrehabilitacion.es/

Además, en cada una de estas jornadas se están entregando folletos informativos, unos folletos y, además, se van a enviar a todos los ayuntamientos de Castilla-La mancha para su distribución entre la población local.

Sobre la Oficina de Rehabilitación de CLM

La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha es el lugar donde arquitectos y aparejadores informan y asesoran a los ciudadanos acerca las distintas subvenciones para rehabilitar las viviendas, además de ayudar a quien lo necesite a encontrar un técnico que acompañe en el procedimiento de solicitud de las ayudas de los fondos NextGenerationEU. La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha ya cuenta con diez oficinas físicas, una por cada capital de provincia y por colegio.

El COACM considera que la rehabilitación del obsoleto parque de viviendas de Castilla-La Mancha puede ser el motor económico de la región y apuesta por una rehabilitación integral. "No tiene sentido mejorar la eficiencia energética, si tenemos un edificio que no tiene accesibilidad o no cuenta con las adecuadas condiciones de salubridad o de habitabilidad, o estructurales", afirma Elena Guijarro.

Calendario

Las jornadas ya se han celebrado, además de en Sigüenza y en Cuenca, en Talavera de la Reina (19 de octubre) y Hellín (20 de octubre), igualmente suscitando gran interés entre el público asistente por su planteamiento dinámico e interactivo. Próximamente se van a celebrar (entre paréntesis fechas confirmadas) en la provincia de Albacete en Albacete capital, Villarrobledo (25 de octubre), Almansa (15 de noviembre) y La Roda; en la de Ciudad Real en Ciudad Real capital, Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Puertollano; en la provincia de Cuenca, las jornadas llegarán también a Tarancón, Quintanar del Rey (27 de octubre), San Clemente y Las Pedroñeras; En Guadalajara, se harán en Guadalajara capital, Azuqueca de Henares, Pastrana y Molina de Aragón; y en Toledo tendrán lugar en Toledo capital (24 de octubre), Illescas, Sonseca y Ocaña.

El ciclo de jornadas forma parte del compromiso del COACM para hacer todo lo que esté en sus manos por trasladar a la sociedad castellano-manchega la necesidad de rehabilitar y mejorar el parque de viviendas.