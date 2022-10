Las 5 razones que hacen que el mercado del outsourcing siga creciendo, según Alicia Gracia, de byperson

La externalización o subcontratación ha existido desde hace muchos años en las compañías. Desde hace más de 20 años, cuando se gestionaba desde los departamentos de Servicios Generales, hasta hoy, donde se ha convertido en un mercado especializado y mucho más tecnológico. Alicia Gracia, de byperson, empresa de outsoutcing, cuenta cuáles son las razones por las que se estima que este mercado va a seguir creciendo Desde hace más de 20 años, las empresas han experimentado las ventajas de externalizar en manos de profesionales, esas áreas o departamentos que requieren de mucha inversión, especialización o flexibilidad a las empresas de outsourcing. Mientras, no sólo ahorran costes y aseguran el servicio en estos departamentos, sino que pueden especializarse en su core business.

El estudio "Global Facilities Management Market (2022-2026), estima que la demanda en este sector va a crecer en un 15% durante el año 2023. En el artículo de hoy, se trata de buscar las razones junto con Alicia Gracia, directora de Byperson, empresa de outsourcing con profesionales de más de 30 años de experiencia en el mercado español.

1. El outsourcing como herramienta clave para la estrategia de negocio

Los tiempos actuales de incertidumbre y de una competencia atroz, hacen plantearse a las compañías otros modelos de negocio. El outsourcing se presenta como una opción rentable para que las compañías puedan adaptarse a las exigencias de especialización y adaptación constante que requiere el mercado para llegar al éxito empresarial.

Al igual que un buen líder sabe delegar en su equipo, es fundamental que esa confianza sea trasversal hacia la empresa con la que se externaliza dentro de las compañías. Imaginando, por ejemplo, una recepción. "Es muy normal que al principio el cliente dude si se va a poder transmitir la filosofía y la identidad de la empresa, si la persona puede llegar a implicarse como si fuera personal de plantilla etc."- Comenta Alicia Gracia de byperson - "Cuando un cliente se decide por una empresa de outsourcing, es fundamental que ésta impregne a sus trabajadores de la filosofía de la empresa cliente y de su forma de hacer las cosas, siempre siendo capaz de aportar nuevas sugerencias para mejorar y rentabilizar los procedimientos y la calidad del servicio".

Entre las ventajas que ofrece el outsourcing, una de las más importantes es la confianza que se puede depositar en la empresa de servicios ante las respuestas rápidas ante cualquier imprevisto, cambio en la estrategia o en el mercado. Si surge cualquier imprevisto o circunstancia, la empresa de outsourcing lo solucionará con la mayor brevedad posible.

Alicia comenta que, por desgracia, durante la pandemia se vivieron mil imprevistos; sin embargo, a fecha de hoy, pueden presumir de que ninguno de sus servicios dejó de atenderse ni un sólo día. "El personal de recepción y conserjería de byperson ha sido una pieza fundamental para los clientes. El punto de unión entre las oficionas y el personal que se encontraba trabajando en sus domicilios" - Comenta, orgullosa, Alicia. - El personal de Byperson ha sido guardián de edificios y solucionador de las mil y una incidencias que se producían a diario".

Para una empresa de outsourcing, la flexibilidad y la capacidad resolutiva son imprescindibles y lo que más valoran las empresas a la hora de decidirse por este servicio.

2. Un elemento clave para mejorar el rendimiento

Cada vez son más las empresas que confían en externalizar ciertos servicios a empresas especialistas. Administraciones públicas, grandes empresas y consultoras que externalizan departamentos enteros, o medianas o pequeñas empresas que cuentan con ellas para profesionales concretos o pequeñas tareas. El objetivo primordial no es la rebaja en los costes por trabajador, se producen otras muchas ventajas que hacen que el rendimiento se multiplique:

- Disponer de un capital humano que cuenta con la experiencia necesaria en esa tarea concreta, la búsqueda, selección y captación de talento, formación, etc.que suelen ser tareas arduas y costosas para las compañías.

- En el caso de departamentos tecnológicos, para la pequeña y mediana empresa, sería imposible tener entre sus empleados puestos tan específicos, con salarios tan elevados como tienen hoy en día estos perfiles. El tener la oportunidad de contar con estos profesionales de manera externa y así poder competir como cualquier compañía puntera, es otra de las ventajas que tiene el outsourcing. Se hace posible para cualquier empresa contar con profesionales de alto nivel.

- Otra gran ventaja es la disminución de la rotación del personal y la mejora en el rendimiento que estos trabajadores aportan a la empresa. Y no sólo eso, el tiempo y esfuerzo que se destina a la captación y retención del talento y a los constantes imprevistos, ahora se ve reducido al 100% ya que todos estos aspectos recaen directamente en la empresa subcontratista, además de contratar, formar, y ocuparse de todas las obligaciones de cara a los trabajadores.

"Desde Byperson se visita a todos los trabajadores de forma regular, es fundamental para detectar cómo se está atendiendo el servicio y, sobre todo, para asegurarnos de que el personal se encuentra feliz y con todas sus necesidades cubiertas. - Comenta Alicia Gracia de Byperson – Todos los servicios son sustituidos en el caso de bajas o imprevistos de los trabajadores. En el caso de las recepciones en Madrid, en tiempo récord, menos de 4 horas".

3. Adaptarse a las necesidades que va a exigir el futuro

El internet de las cosas, el 5G, el teletrabajo o trabajo híbrido, así como, las exigencias de un cliente cada vez más informado, hacen necesario para las empresas, que sus

trabajadores sean cada vez más especializados y cuenten con procesos más ágiles. Los cambios globales que ha traído a la mesa la pandemia de 2020 obligan a las empresas a ser cada vez más ágiles y a dar respuestas más rápidas a sus clientes.

Externalizando determinados servicios a empresas de outsourcing, ya sea de forma parcial o permanentemente, las empresas se permiten asegurar el servicio de

determinados departamentos, enfocando sus esfuerzos tan sólo en el análisis de resultados. "Durante la pandemia, el servicio de distribución, con una flota propia de 40 vehículos, se paralizó por completo. Todas las furgonetas dejaron una mañana de funcionar. El cliente no asumió los costes que ese parón generaba: renting, GPSs, PDAs, etc., todos esos costes recayeron en Byperson mientras duró el confinamiento y hasta que los clientes empezaron a funcionar. Afortunadamente, todos los servicios se han ido reactivando, poco a poco, estando ya todos activos. - comenta Alicia Gracia.

El hecho de que las empresas de outsourcing convierten costes fijos en costes variables, permite a las empresas reducir el impacto a la hora de crear nuevos servicios o enfoques. Esto aporta una mejora sustancial en la flexibilidad de una empresa cuando tiene que elegir cuál va a ser su destino. Además, el outsourcing permite reducir costes en infraestructuras, impuestos laborales e inversión inicial. De esta forma, se puede reorientar este presupuesto a otras labores clave para la empresa, como son la innovación, desarrollo de productos y servicios o crecimiento sostenible.

4. Asegurar la legalidad, solvencia y transparencia en los departamentos

No es un secreto que, en muchos países (y España no es una excepción), el marco legal es en ocasiones extremadamente complejo. A la hora de contratar nuevos empleados, es fundamental contar no sólo con conocimientos especializados en gestión de personal, sino con herramientas contables específicas, etc.

Cuando se cuenta con una empresa especializada, las empresas se aseguran de que los empleados que tienen a su cargo están bajo su responsabilidad, y que es la empresa de outsourcing la que se encarga de trabajar con todo el entramado legal necesario para llevar a cabo el servicio. Sin embargo, es muy importante saber que, cuando subcontratamos un servicio con una empresa de outsourcing, el cliente tiene responsabilidad subsidiaria en el caso que la empresa subcontratista no cumpla con sus obligaciones legales y empresariales. Por lo que todo el mundo debería cerciorarse de que todo está en orden, cumpliendo la Ley y al corriente de pago.

"En Byperson la parte legal es sumamente importante. Es fundamental ser transparente y responsable. En cada factura se adjunta al cliente los certificados necesarios de Seguridad Social y de Hacienda para que estén tranquilos de que está todo al corriente de pago", subraya Alicia Gracia.

5. La capacidad de adaptarse a las necesidades de la empresa

El éxito de las empresas de outsourcing con respecto a otros tipos de empresa es la capacidad de diseñar los servicios específicamente para cada cliente, prestando mucha atención a las necesidades de cada uno. Alicia Gracia comenta cómo se adaptan a esta situación: "En Byperson, la orientación es como en una boutique. Se presta mucha atención a las necesidades y a la filosofía de cada cliente, incidiendo mucho en el detalle además de poner mucho corazón y cuidado para conseguir las mejores soluciones y profesionales, que más se adapten a cada compañía. Se diseña el traje a medida".

Desde la selección del personal adecuado, la formación que tiene que recibir, así como, la uniformidad necesaria, etc., se diseña juntamente con el cliente, de forma que se tengan en cuenta todas las variables que puedan afectar a la marca. Desde el punto de vista de la empresa cliente, no sólo se obtiene un nuevo departamento o trabajador, sino que se obtiene una labor de consultoría de un experto que sabe cómo hacer para que el departamento en cuestión no sólo desarrolle su trabajo con eficiencia, sino que ayude al conjunto global de la empresa.

Byperson, por un outourcing más humano

En Byperson defienden que detrás de cada puesto de trabajo hay una persona con nombre y apellidos. Y es que, aunque parezca algo lógico, muchas veces no se tiene en cuenta. El enfoque institucional de Byperson es muy sencillo, uno de sus eslóganes los define; "Grandes Profesionales, Grandes Personas". Ayudar a las personas, creer en sus posibilidades, proporcionarles ese puesto y organización donde se puedan desarrollar más como personas, son parte de los objetivos diarios que buscan para encontrar la felicidad de sus trabajadores.

Saben que un trabajador contento le permite brillar con todo su esplendor y esto garantiza la satisfacción de sus clientes. Con profesionales de más de 30 años de experiencia en el mercado del outsourcing, Byperson destaca en este sector por su empeño en cuidar a las personas que forman su equipo y por el cuidado y esmero que ponen en la selección de personal, consideran que es una pieza clave para el éxito de un servicio. Hacen una buena labor de consultoría, no dejando pasar ni un solo detalle para lograr al mejor candidato.

Valoran mucho la fidelidad de sus clientes, ellos saben el mimo y cuidado que ponen para integrarse en sus marcas. Byperson es una empresa afortunada, además de seguir creciendo en sus clientes, estos recomiendan a otras empresas. Crecer por el boca a poca es una gran ventaja con los tiempos que corren unos afortunados, además de seguir creciendo en sus clientes, éstos son los que les recomiendan a otros clientes.

"Con los tiempos que corren, seguir creciendo y tener tanto el respeto de los clientes como de los trabajadores, es todo un privilegio. No se puede pedir más", comenta finalizando Alicia de Byperson.