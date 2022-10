Schneider Electric presenta la próxima generación de tecnología industrial que capacita a los trabajadores y contribuye al crecimiento sostenible de la industria Comunicae

viernes, 21 de octubre de 2022, 10:26 h (CET) La compañía presenta ha presentado soluciones mejoradas enfocadas en las personas, incluyendo un nuevo cobot en la gama Lexium y EcoStruxure Automation Expert Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, insta a la industria a dejar de centrarse únicamente en la producción y a adoptar un modelo que ayude a combatir tanto la crisis climática como la energética.

Con motivo del Innovation Summit World Tour 2022, la serie anual de eventos para clientes y socios de Schneider Electric, los principales responsables de la empresa han destacado que los enfoques tradicionales del desarrollo industrial no están diseñados para hacer frente a los retos que plantean el cambio climático, la actual crisis energética, la volatilidad del mercado y de la cadena de suministro, y tensiones socioeconómicas.

"Para avanzar hacia el objetivo de cero emisiones, debemos integrar la sostenibilidad, la circularidad, la resiliencia y la calidad de vida en cada paso de la toma de decisiones industriales", ha declarado Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation at Schneider Electric. "La digitalización, el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y la automatización han impulsado el crecimiento, pero esto también debe favorecer a la sociedad, conseguir la descarbonización y proteger los recursos limitados de la Tierra. La industria necesita adoptar las tecnologías de próxima generación, donde cada novedad empodera a los trabajadores, hace avanzar a la sociedad, mejora el bienestar y ofrece crecimiento económico, de forma sostenible."

La división Industrial Automation de Schneider Electric ha aprovechado el para presentar varias ofertas nuevas que se centran en promover la eficacia de la ingeniería y en hacer frente a los retos de la escasez de talento. Estas ofertas permiten al personal industrial actual trabajar de forma más eficaz, reducir el tiempo de puesta en marcha, prolongar la vida útil y la eficiencia de las máquinas y reducir el consumo de energía.

Impulsar la automatización centrada en el software

EcoStruxure Automation Expert 22.1, la última versión del primer sistema de automatización industrial centrado en software del mundo, se integra aún más con AVEVA System Platform para que los usuarios puedan diseñar gráficos con la Interfaz de Operations Management y acceder a la amplia gama de activos de AVEVA basada en los últimos estándares de conocimiento de la situación. El diseño de gráficos y aplicaciones de control de AVEVA en el mismo entorno reduce los esfuerzos de los ingenieros en casi un 50%, minimiza el tiempo de formación y acaba con los fallos de calidad.

La nueva versión de EcoStruxure Automation Expert integra ahora el Modicon M262d para ofrecer un controlador rentable para la fabricación discreta con mayor capacidad de rendimiento informático, y ahora se combina con EcoStruxure Machine Expert Twin para impulsar la eficiencia operativa desde el punto de vista de la ingeniería y la continuidad mejorada en los mundos físico y digital.

La HMI de EcoStruxure Automation Expert puede ahora desplegarse en PCs con sistema Linux, ofreciendo a los usuarios una mayor gama de hardware y factores de forma según las necesidades particulares y el presupuesto. Como el controlador SoftdPAC de EcoStruxure Automation Expert ya es compatible con Linux, los usuarios ahora pueden configurar las aplicaciones de control y las HMI con facilidad en el mismo hardware.

Más información y una mejor integración para automatizar la energía y los procesos

EcoStruxure Power and Process aprovecha aún más AVEVA Unified Operations Center, la interfaz de colaboración industrial que conecta las tecnologías operativas, de información y de ingeniería, para proporcionar visibilidad en toda la empresa, reducir el consumo de energía y el tiempo de inactividad no planificado, y aumentar la rentabilidad.

EcoStruxure Power and Process se integra ahora con las soluciones de software de gestión de la energía ETAP que diseñan, operan y automatizan los sistemas de energía. Esta combinación de tecnologías mejora las capacidades de simulación, ya que los cambios en los procesos pueden ejecutarse digitalmente para determinar las posibles eficiencias sin necesidad de realizar cambios físicos, y ofrece ventajas de recuperación para poder programar en los sistemas los protocolos para los apagones o las condiciones inestables.

Simplicidad y productividad con un nuevo cobot de la gama Lexium

El nuevo cobot de Schneider Electric de la gama Lexium forma parte de un sistema robótico avanzado que ayuda a las personas a realizar tareas repetitivas, pesadas y complejas. El cobot es fácil de implementar en los entornos industriales existentes y mejora la capacitación y la seguridad de los trabajadores. Puede realizar con precisión tareas muy técnicas, levantar objetos de hasta 18 kg y trabajar codo con codo con las personas en las líneas de producción. Los usuarios pueden programar y manejar intuitivamente el cobot a través de una aplicación Android.

Un mundo eléctrico más resistente y sostenible

Con la sostenibilidad como eje central, y para celebrar y defender iniciativas en todo el mundo, Schneider Electric también ha anunciado sus Premios de Impacto en la Schneider Electric Sustainability Impact Awards, diseñados para reconocer el papel fundamental que desempeñan los clientes y proveedores para conseguir un mundo más resiliente y sostenible. Entendiendo que los socios y proveedores seleccionados sentarán el precedente para que otros sigan sus pasos, el programa espera conseguir un impacto significativo a través de prácticas consideradas sostenibles y eficientes. Las candidaturas ya están abiertas y el plazo de presentación finaliza el 25 de noviembre.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.