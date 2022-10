Lleno absoluto en el evento gastronómico con el chef Rafa Soler en La Perfumería Comunicae

viernes, 21 de octubre de 2022, 10:05 h (CET) Rafa Soler, chef de Audrey’s Restaurant (Calpe) con estrella Michelin, ha ofrecido un servicio de comida y cena con total éxito de público en el restaurante del Hotel Palacio Vallier (5*) La Perfumería, el restaurante del Hotel Palacio Vallier (5*), ha cerrado la primera edición de "chef invitado" con un éxito absoluto de participación. Se trata de un evento culinario en el que diferentes cocineros con estrella Michelin acudirán como invitados al Restaurante La Perfumería de Valencia para elaborar un menú maridado.

La primera edición de este ciclo la ha protagonizado Rafa Soler, chef de Audrey’s Restaurant. Soler, elegido mejor cocinero de 2020 en la X Edición de los Premios de la revista Club de Gourmets. Soler, que cuenta con una estrella Michelin y un Sol Repsol en su restaurante Audrey's, situado en el hotel AR Diamante Beach (Calpe), ha ofrecido un menú degustación maridado elaborado con productos de temporada:

Entomacat de tomates rojos en conserva y verdes encurtidos

Rosa Blanca que vino del Mar

Coca de maíz, hígado de rape y langostinos

Caldo de arroz, chirlas e hinojo

Ostra valenciana curada, limón asado y caviar

Nabo, setas, pelota y judías

Gazpacho de gamba blanca de Calpe con berberechos y erizos

Patata, all i pebre y corazón de atún

Pastel de anguila de la Albufera con caldo de caracoles

Arroz meloso de pichón de tiro, champiñones y morcilla

Apio y manzana

Soufflé líquido de dulce de leche con creme fraîche "Un evento muy bonito y especial en el que me he sentido como en casa. Mil gracias a todo el equipo de La Perfumería. Estas iniciativas son las que marcan la diferencia con el resto", ha explicado el chef Rafa Soler.

Por su parte, el director del Palacio Vallier, César Rionda ha destacado el éxito absoluto de esta primera edición del ciclo gastronómico y ha asegurado que "en La Perfumería queremos seguir marcando la diferencia, ofreciendo nuevas experiencias y sensaciones al público en un espacio emblemático, ideal para saborear los platos más destacados de los mejores chefs del país".

El próximo lunes 21 de noviembre se celebrará una segunda sesión con Fernanda Fuentes, chef del Restaurante NUB en Tenerife.

