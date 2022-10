Técnicos de marcas como Perricone MD y Boutijour desvelan los secretos del Face Taping

Es una tendencia para tratar las arrugas, pero ¿realmente funciona? Aquí las claves de esta propuesta y sus posibles efectos adversos Al usar TikTok y hacer scroll empiezan a aparecer contenidos de la misma temática. Claro ejemplo de ello son los vídeos explicando cómo colocar el colorete para que resulte más favorecedor de acuerdo con las facciones de cada persona. Estas tendencias avivan la llama de la creatividad y llevan a propuestas cada vez más originales, como la del Face Taping o la Terapia del celo, que usa cintas adhesivas en el rostro para reducir las arrugas y reafirmar. Algunas influencers las usan bajo el maquillaje con el fin de ofrecer efecto lifting y, otras, durante la noche para intentar tratar la piel de este modo.



¿Es el Face Taping algo novedoso?

La realidad es que no es algo único de la generación Z, lo que lleva a recordar las famosas declaraciones de la gran Carmen Sevilla cuando decía que evitaba los signos de la edad colocándose esparadrapo en el rostro y hacia la nuca, situadas estratégicamente con el objetivo de reafirmar. Asimismo, las cintas para "estirar" el rostro han sido un habitual del maquillaje de Hollywood desde tiempos pretéritos, con personajes como Raquel Welch como máxima embajadora de su uso. Por último, es un must de cualquier rutina beauty de una drag queen, algo que se ha podido ver en largometrajes o en programas icónicos como Drag Race. En resumen: no es una novedad, pero que están de moda de nuevo, nadie lo discute.

¿Y qué es exactamente?

El Face Taping significa, literalmente traducido del inglés: "pegarse la cara con adhesivos" y, por no caer en metáforas y otras figuras retóricas, en esencia, es exactamente lo que parece. Es una técnica que pretende combatir y prevenir las arrugas y la flacidez facial utilizando cinta adhesiva estratégicamente colocada en diferentes áreas del rostro. Si se aplica de noche, la cinta debe sostener los músculos y limitar su movimiento, como si de un bótox DIY se tratase, evitando gestos como fruncir el ceño o expresiones que inducen líneas y que se pueden producir mientras sueñas. La teoría dice que reduce y previene las líneas causadas por dormir de lado y boca abajo.

Por otro lado, el Face Taping también se puede usar para un efecto lifting inmediato, como si de una "faja" facial se tratase. En este sentido, se suele ubicar de mejillas a sienes o desde el mentón a la zona inferior de la oreja, disimulándolas después con el respectivo maquillaje. No obstante, hay mucha libertad y cada cual lo usa según lo que desee disimular.

¿Cómo son?

Las más famosas son unas pegatinas faciales en tono nude que vienen en varias formas y tamaños dependiendo de la zona a cubrir o estirar, y suelen incluir una goma que hace el efecto lifting. Por otro lado, hay gente que usa cintas más parecidas al tradicional papel celofán, pero con acabado siliconado y en tono transparente o maquillaje para asegurar que quedan naturales.



También hay cintas similares a las que ponen los fisioterapeutas para resolver contracturas y otras dolencias musculares. Las primeras, se han podido ver en una influencer que se ha hecho viral gracias a su uso: Chloewaterz es su perfil en TikTok.

Beneficios del Face Taping

Hay una cuestión evidente: el rostro se ve más reafirmado cuando se lleva un buen Face Taping. Sin embargo, David Deibis, maquillador de Perricone MD, cuestiona la técnica ya que: "Exige mucha cantidad de maquillaje para cubrir las cintas adhesivas, provocando un look final demasiado recargado y poco natural".

Por otro lado, los beneficios de su uso mientras se duerme son un tanto discutibles. Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de la misma firma, Perricone MD, comenta que "la cinta no va a reducir las arrugas ni va a trabajar sobre la firmeza ya que se debe tratar desde dentro con estimulación por maquinaria facial o mediante el uso diario de cosméticos que fomenten la producción de colágeno y elastina o con principios que enfaticen la firmeza muscular, como ocurre con el DMAE".

Para Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8, es un parche: "Ofrecen un efecto lifting instantáneo, pero no una solución a largo plazo", afirma.



Posibles efectos adversos del Face Taping

Entre las principales desventajas, está la incomodidad de usarlas, ya que no suelen ser demasiado agradables, requieren demasiado maquillaje y es fácil que se tenga que retocar continuamente para evitar que se vean con el paso de las horas. Además, "pueden causar irritación, sobre todo en aquellas pieles más sensibles, algo que suele ocurrir cuando procedemos a despegarlas. Tampoco el propio pegamento que incluyen beneficia a la piel", explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma Omorovicza.



En definitiva: ¿sí o no al Face Taping?

En resumen, puede mostrar un rostro armónico a la vista, pero nunca ofrecerá tratamiento a largo plazo. Además, utilizar las cintas resulta incómodo y obligará a usar maquillaje en exceso para intentar disimularlas algo que, además, suele ser difícil de conseguir. "Podremos conseguir el efecto en una foto, pero en persona, es muy probable que sea fácilmente perceptible"; añade Deibis. Por último, puede irritar la piel al despegar el adhesivo. Ahora está que con su ventajas y desventajas, cada persona decida si le merece la pena o no.



Alternativas al Face Taping

Las principales alternativas pasan por maquinaria facial en centros de belleza o en centros médico-estéticos, así como cosméticos antiedad que fomenten la firmeza y reduzcan las arrugas. Algunas opciones efectivas son:

La mascarilla X-Lifting Mask de Boutijour está pensada para tratar de igual forma que el Face Taping pero de manera mucho más efectiva. Por un lado, su estructura de algodón aporta ese efecto de firmeza, pero es que además incluye un hidrogel que penetra a lo largo de toda la noche y trabaja reduciendo las arrugas, reafirmando el óvalo facial y trabajando sobre la papada. Trabaja con extractos vegetales propios de Corea como la flor del loto, así como con un complejo patentado antiedad denominado VolufilineTM. 12€ en Purenichelab.com (1 unidad)

Eyelid Lift Serum de Perricone MD ofrece efecto lifting instantáneo en la zona del contorno de los ojos elevando la ceja, una zona que suele perder firmeza con el paso de los años, dando la impresión de una mirada triste. Se trabaja con los dedos siguiendo el arco superior, haciendo un masaje con las yemas de abajo hacia arriba. Se verá como la ceja aparece elevada al instante. Trabaja con principios como la vitamina F o el Acyl Glutation. 94,05€ en Purenichelab.com.

Por último, Liquid Peptides de Medik8, un suero de día y noche que trabaja con un poderosísimo complejo a partir de tres tipos de combinaciones peptídicas. Además, trabaja con una tecnología revolucionaria: drones cosméticos que entregan el principio activo a cada célula en la medida en que necesita, para así optimizar el producto y sacar el máximo provecho de él. Al instante, se ven menos arrugas, la piel más jugosa y de aspecto más relleno y a largo plazo potenciará los resultados. Cuenta también con otros aliados como el ácido hialurónico. 64€ en Mumona.com