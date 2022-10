Deliciosso, productos artesanos gourmet y personalizados al 100 % con fin solidario Emprendedores de Hoy

El conjunto de sensaciones que experimentan las personas en torno a los regalos hace que estos gestos desinteresados se relacionen con la felicidad y el bienestar. Ya sea ante eventos especiales, como una boda, una comunión o un cumpleaños, o simplemente ante el deseo de sorprender a un ser querido, hacer un regalo genera en ambas partes una gran satisfacción.

Dado que el proceso de compra puede ser todo un desafío, desde Deliciosso ofrecen múltiples alternativas de productos de elaboración propia, con packaging a elección. Una mermelada artesana, miel casera o chocolates gourmet son algunas de las opciones que permiten hacer de un regalo una experiencia personalizada y deliciosa.

Uno de los factores que hacen especial a esta firma es su ética: se trata de regalos solidarios, ya que colaboran con la asociación CRIS contra el cáncer.

Regalo artesano gourmet de la mano de Deliciosso La originalidad de obsequiar productos de fabricación artesanal radica principalmente en el gesto de optar por productos elaborados cuidadosa y exclusivamente para tal fin. No se trata de una producción en masa, con materia prima industrializada y procedimientos estandarizados, sino más bien de un proceso orgánico y único.

Con el trabajo y la dedicación de Trinidad Martí, creadora de Deliciosso, cada mermelada artesana se produce a partir de la aplicación de técnicas sencillas, mediante las que se fusionan ingredientes de origen 100 % natural.

Estos procedimientos artesanales procuran que las frutas, verduras y hortalizas implicadas en la producción no pierdan ninguna de sus propiedades nutritivas ni su sabor, para dar vida a una mermelada artesana de sabor intenso.

La preparación de las mermeladas de Deliciosso combina materia prima obtenida de la huerta mediterránea de proximidad, con azúcar, sin requerir de colorantes ni conservantes. La naturaleza y pureza de la mermelada artesana obtenida se siente no solo en la frescura del aroma, sino también en su color, su textura y sabor, convirtiéndose en un regalo rico, saludable y natural.

Opciones de regalo artesano personalizado Las distintas alternativas de tamaños y envoltorios que ofrece Deliciosso, así como también de sabores y combinaciones, hacen posible la preparación de un regalo diferente, pensando en los gustos de los destinatarios.

La experiencia de Trinidad en la elaboración de mermelada artesana está a disposición de sus clientes para recomendar la mezcla de variedades de frutas y hortalizas que dan vida a nuevas experiencias gourmet. A su vez, cuenta con opciones de tela para decorar por fuera el tarro, con diseños personalizados, así como también con la alternativa de crear un pack regalo completamente a medida, incluyendo productos artesanales gourmet, tales como miel, chocolates o licores.

Estos packs son ideales tanto para obsequiar a un ser querido en ocasiones especiales, como para hacer regalos para comuniones o regalar en otros eventos a todos los presentes, creando así un obsequio que todos recordarán para siempre.



