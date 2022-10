¿Cuáles son los requisitos para adquirir la residencia en España?, por Europa Legal Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Debido a la gran calidad de vida que ofrece España, en la actualidad es uno de los destinos preferidos por los ciudadanos extranjeros para continuar con sus estudios o aprovechar una oportunidad laboral.

Por esta razón, son cada vez más las personas interesadas en tramitar su residencia en España, motivo por el que la empresa Europa Legal ofrece el servicio de asesoría y acompañamiento para todo el proceso. Esto es importante porque existen diferentes tipos de residencia, por lo que el trámite varía de acuerdo con la situación y los intereses de cada persona.

¿Cuáles son los requisitos que establece el Gobierno de España para otorgar la residencia? Para solicitar una residencia en España, lo primero que se debe considerar es el país de origen, ya que el procedimiento no es igual para los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos extracomunitarios. En el primer caso, basta con solicitar el certificado de registro de la Unión Europea y demostrar su solvencia económica para recibir el permiso de residencia permanente.

Por el contrario, quienes no pertenecen a la Unión Europea disponen de varias opciones para solicitar su residencia en España: el visado de estudiante, la residencia no lucrativa, el visado de inversor, la residencia por arraigo, entre otros. En cualquier caso, existen requisitos obligatorios que Europa Legal podrá explicar detenidamente en sus asesorías personalizadas.

Otra de las opciones para solicitar la residencia en España es por reagrupación familiar, un proceso que habilita a los extranjeros que ya cuentan con una tarjeta de residencia a traer a sus familiares directos. Este tipo de documento aplica para cónyuges, hijos menores de edad o padres a partir de los 65 años.

Obtener la residencia en España con la asesoría de Europa Legal En vista de que el trámite para obtener la residencia en España puede resultar complejo, lo más recomendable es contratar la asesoría de una agencia especializada en la obtención de este documento. En Europa Legal, el personal trabaja con el compromiso de ayudar a los ciudadanos que ya se encuentran en el país.

De esa manera, los clientes pueden llevar a cabo el proceso para obtener la residencia en España, sin importar si se trata de una residencia por arraigo o por cuestiones laborales. Asimismo, las personas pueden tramitar su residencia por reagrupación familiar, autorización por estudios o familiares de comunitarios.

Hoy en día, existen más de 10 alternativas distintas para tramitar la residencia en España, motivo por el que es indispensable contar con la asesoría de una agencia confiable como Europa Legal. A través de su servicio, los ciudadanos pueden realizar el trámite idóneo para su situación personal y profesional con grandes posibilidades de lograr la residencia.



