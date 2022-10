The Cyprinus enriquece el CRM de las empresas para aportar un valor añadido Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El customer relationship management (CRM) hace referencia al conjunto de prácticas, estrategias comerciales y tecnologías enfocadas en la gestión de la relación con los clientes.

Contar con estos sistemas permite a empresas de todos los tamaños estar conectadas con los mismos. Además de ello, ayudan a optimizar los procesos, mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento del negocio.

The Cyprinus es una empresa dedicada a enriquecer el CRM de las empresas, ofreciendo información detallada sobre la vida de sus clientes y sus tiendas. De este modo, proporcionan un valor añadido a los negocios.

La herramienta poderosa para las empresas: CRM Actualmente, se está viviendo la era de la transformación digital y de las nuevas tecnologías. Ante este escenario, las relaciones con el cliente también evolucionan, lo que ha dado lugar al surgimiento de un nuevo concepto conocido como experiencia del cliente. En esta idea se enfoca el funcionamiento de un CRM. Es un concepto mucho más amplio que un simple software o plataforma, ya que es también una estrategia, un proceso, una herramienta y una tecnología.

Las plataformas de CRM se encuentran en la lista de las tecnologías corporativas más importantes e innovadoras a disposición de las empresas. La razón de ello es que se sirven de la información de los clientes para administrar cuentas, leads y oportunidades venta en un mismo lugar.

¿Por qué es importante contar con un CRM? La función del CRM es almacenar información de clientes actuales y potenciales e identifica sus actividades y puntos de contacto con la empresa. Esto incluye las llamadas telefónicas realizadas, las visitas de los clientes al sitio, intercambios de correos electrónicos y varias otras interacciones. Pero este sistema no es solo una lista de contactos elaborada, sino que recopila e integra datos valiosos. El objetivo de esto es preparar y actualizar a los equipos de la empresa con la información personal de los consumidores, sus historiales de compra y sus preferencias.

Con la ayuda de un CRM, las empresas pueden prescindir de procesos obsoletos y esfuerzo manual para hacer avanzar su negocio. La plataforma organiza las cuentas y contactos de manera accesible, en tiempo real, para acelerar y simplificar el proceso de ventas.

Gracias a estos sistemas, en lugar de depender de recordatorios o pasar largo tiempo analizando plantillas, es posible enviar los leads al equipo de ventas de manera rápida y sencilla. De este modo, todos los trabajadores tendrán a la mano información actualizada sobre los clientes y sus interacciones con la empresa. Con un fácil acceso a estos datos, es más fácil colaborar y aumentar la productividad.

Los servicios que ofrece The Cyprinus están orientados principalmente a bancos y retailers. Mediante el empleo de big data y machine learning, relacionado con la geolocalización de los usuarios, obtienen una impresión precisa de más de 200 atributos de la vida real de los clientes de las empresas y sus variables comportamentales de los hábitos de consumo y compra. Con esta información, ayudan a aumentar los ingresos por ventas, maximizar la satisfacción del cliente y mejorar el ROI.



