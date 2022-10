¿Planes de pensiones o fondos de inversión?, la diferencia está en la rentabilidad Emprendedores de Hoy

Los planes de pensiones nacieron de la necesidad de ahorrar dinero para poder usarlo como provisión cuando se llega a edades avanzadas y se hace difícil trabajar o iniciar negocios. Sin embargo, en los últimos años, este tipo de planes han perdido la eficiencia en sus resultados y nuevas ideas como los fondos de inversión están despertando mayor interés en los profesionales.

Alejandro Veguería, asesor financiero y experto en este tema, está disponible para ayudar a sus clientes a conocer cuál opción (plan o fondo) es mejor y más rentable para su futuro.

¿Cuál es la diferencia entre un plan de pensión y un fondo de inversión? La diferencia entre los planes de pensiones y los fondos de inversión radica, principalmente, en la rentabilidad que ofrecen y los riesgos que corresponden a dicha rentabilidad. Por un lado, los planes de pensiones garantizan un ahorro seguro, pero con una cantidad menor que, en ocasiones, no consiguen cumplir con las expectativas de los jubilados. La seguridad de este tipo de planes se debe a que están respaldados por el Estado.

Por otra parte, los fondos de inversión son más flexibles, amplios y generan mayores ingresos, lo cual ha generado un interés notorio por parte de los profesionales. El detalle con estos fondos es que el riesgo aumenta debido a factores clave como las fluctuaciones en el mercado y las políticas de los mismos. Para reducir estos riesgos Alejandro Veguería recomienda a las personas evaluar su perfil como inversor, objetivos y situaciones personales antes de tomar cualquier decisión. Al mismo tiempo, explica que es importante no invertir en un único activo, así como está disponible para dar consultas financieras a los interesados en este nuevo campo.

¿Cómo conseguir resultados exitosos con un fondo de inversión? Alejandro Veguería, asesor financiero personal, explica que lo más importante para lograr buenos resultados con un fondo de inversión es tener un conocimiento sólido del mundo de las inversiones y las finanzas. De no ser así, la gestión de dicho fondo puede generar pérdidas de dinero o no llenar las expectativas de los jubilados. El conocimiento que menciona este experto en finanzas incluye reconocer las ventajas y desventajas de los diferentes fondos de inversión que existen. Al mismo tiempo, es crucial saber cómo ajustar dichos fondos a las necesidades propias mediante un análisis exhaustivo y profesional.

Por otra parte, las personas necesitan evaluar el mercado actual, las fluctuaciones generadas en este, el impacto de la inflación en los fondos y cómo los impuestos pueden afectarlos. Alejandro Veguería comenta que todo esto puede ser delegado a un experto en asesoría financiera o bien realizarlo por cuenta propia siempre y cuando se cuente con dichos conocimientos.

Alejandro Veguería está disponible para analizar la situación financiera y de ahorro de sus clientes en un ambiente profesional y confidencial. Sus servicios son reconocidos en toda España porque trabaja con una de las entidades más solventes de Europa.



