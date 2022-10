James Dam Studio Creativo no para de crecer con su nueva línea de negocio de retail Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En vista de que el sector de retail es una de las formas más comunes de negocio, es fundamental que las marcas implementen diferentes estrategias de venta para atraer la atención de los consumidores.

Una de ellas tiene que ver con la creación de espacios idóneos para la promoción de cada producto, de tal manera que los clientes se sientan atraídos por la elegancia y profesionalidad que demuestra un negocio. En la agencia James Dam Studio Creativo, la idea es contribuir con el sector de retail mediante la incorporación de una nueva línea de diseño y fabricación de muebles expositores comerciales de gran calidad.

La nueva línea de James Dam Studio Creativo prioriza las necesidades del cliente Uno de los aspectos que provoca el crecimiento de la agencia James Dam Studio Creativo es su interés permanente por incluir nuevas líneas de negocio, motivo por el que esta vez apunta al sector de retail. En ese sentido, la empresa se dedica al diseño y fabricación de artículos de showroom, muebles para tiendas y muebles expositores comerciales.

Para Jordi Pérez, CEO de la agencia, el éxito de esta nueva línea está marcado por el servicio personalizado que brindan, donde se involucra a todo el equipo con el objetivo de analizar las necesidades del cliente. De esa manera, James Dam Studio Creativo tiene mayores posibilidades de presentar una solución adecuada a cada producto, sobre todo en el aspecto logístico, que es donde suelen presentarse algunas dificultades.

La entrega de muebles expositores no representa un problema para James Dam Studio Creativo Una de las ventajas de James Dam Studio Creativo es que no solo ofrece muebles expositores de gran calidad, sino que también se preocupa por garantizar su entrega a domicilio en las mejores condiciones. De acuerdo con Jordi Pérez, está claro que es imposible repartir un mueble expositor grande a través de un medio transporte normal, motivo por el que la agencia se encarga de crear soluciones adaptadas dentro de un palet europeo.

Por ello, los diseñadores de James Dam Studio Creativo optaron por entregar un mueble desmontable en 3 o 4 partes, junto con un juego de llaves básico para que cualquier persona lo arme fácil y rápidamente. Como resultado, la agencia utiliza una furgoneta de reparto capaz de recorrer todas las ciudades europeas y realizar las entregas acordadas en menos de 1 semana.

Una de las diferencias que destaca a James Dam Studio Creativo en relación con la competencia es la implicación que caracteriza a su equipo en cada uno de los proyectos que lleva a cabo. Además del servicio enfocado en el sector de retail, la agencia creativa dispone de 2 líneas más de negocio: el diseño y la ejecución de stands para ferias internacionales y la organización de eventos corporativos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.