Aitana Vera y Confortauto comparten las claves para conducir con seguridad un remolque animal Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Conducir un remolque para mantener firme el cargamento requiere aspectos. Este tipo de maquinarias están fabricadas con un sistema de carga pesada con el fin de poder llevar caballos o ganado.

Asimismo, los perros grandes pueden ser transportados en un remolque de coche, siempre y cuando no se ponga en riesgo su integridad.

En este sentido, la experimentada jinete de doma Aitana Vera y Confortauto detallan las claves para conducir con seguridad un remolque animal.

Confortauto explica todo sobre conducir un remolque animal Los remolques son extensiones que se unen a un coche por medio de un mecanismo estructurado que le permite transportar una carga. Se utilizan para llevar maletas o mercancías, pero también para el transporte animal. A diferencia de los objetos, llevar mascotas es mucho más complejo, puesto que se debe asegurar su integridad desde el momento de subirlo, hasta dejarlo en su destino.

En este aspecto, lo principal es conocer la capacidad del remolque, puesto que cada pieza cuenta con especificaciones de peso que estabilizan el trayecto. Hay quienes cometen el error de transportar caballos o ganado en un equipo ligero de 750 KG, pero al sumar la masa de la estructura con la del animal, se sobrepasan los límites legales y se pone en riesgo la vida del mismo. De esta manera, antes de adentrarse al traslado, es importante conocer las restricciones legales y contar con el remolque específico para el peso del animal.

¿Qué se debe hacer al desplazar varios animales en un remolque? Al igual que los pesados, los cachorros también se pueden transportar en un remolque, pero se debe garantizar un cierto grado de seguridad. Allí se tienen en consideración las especificaciones de la pieza, el peso e, incluso, se añaden sujeciones especiales que no solo responden a la estabilidad requerida, sino también a su comodidad. Si es un coche pequeño al que no se le puede colocar las luces o la matrícula, se debe contar con el carnet de conducir B. Sea cual sea la especie que se va a transportar, es relevante que cuente con la ventilación adecuada, prepararlo con agua y comida, de ser un viaje largo. También, si se van a llevar varios en un mismo espacio, se deben mezclar previo al transporte para que se puedan relacionar y estén tranquilos. Asimismo, el coche que se encarga de la conducción debe estar en perfectas condiciones.

Conducir con seguridad un remolque animal es cuestión de práctica, es por ello que mientras más se realiza la actividad, mejores resultados se consiguen.

Aitana Vera Giménez sobre la seguridad en el transporte de caballos Aitana Vera Giménez recuerda que el transporte de caballos requiere de mucha atención y cuidados. Uno de los puntos más importantes es el transporte para acudir a concursos, eventos, romerías, etc. Disfrutar de un caballo conlleva primero mucha responsabilidad y seguridad que debe ir acompañada de una revisión profesional.

¿Qué revisas antes de subir al caballo al remolque?

Lo primero y principal que debemos revisar en un remolque de caballos previamente a realizar un transporte son las ruedas, estas ruedas soportan mucho peso durante los trayectos y es de vital importancia que las revisemos antes y después de cada transporte. Es muy importante también comprobar que todas las luces del remolque funcionan correctamente según la normativa y no se nos debe olvidar tampoco llevar la matrícula correspondiente. Además de todo esto, también es aconsejable revisar las puertas y cierres del remolque para evitar cualquier susto durante el trayecto.

¿Qué revisas una vez está metido en el remolque?

Una vez el animal está en el remolque, lo más importante es revisar su seguridad, debe estar bien atado en la parte delantera (yo aconsejo ponerle una red con alfalfa o paja para que se vaya distrayendo durante el camino), debemos revisar que las barras de seguridad están correctamente posicionadas y cerradas con sus sistemas de seguridad y siempre comprobar que tanto la puerta delantera como la trasera queden debidamente cerradas.

¿Cómo adaptas tu manera de conducir?

Se debe conducir, por supuesto, con mucha más precaución, debemos tener en cuenta que las distancias de frenado deben ser aún mayores, ya que la distancia de frenado será mayor en caso de accidente. A la hora de coger las curvas debemos abrirnos mucho más que si no llevásemos un remolque, ya que necesitamos mayor amplitud, el frenado debe ser muy progresivo. Debemos intentar centrar el peso en caso de que transportemos un caballo, y en caso de transportar dos debemos intentar mantener el peso a la derecha. Siempre intentar mantener el peso fuera, nunca dentro, de esta forma evitaremos volcar en caso de accidente.

¿Qué le pides a los demás conductores que hagan cuando estén cerca de ti en la carretera?

En este aspecto debemos centrarnos en ser nosotros los que mantengamos la alerta, al final el resto de conductores no son conscientes de lo que transportas y debes ser tú quien mantenga todas las medidas necesarias, como mencionamos anteriormente es fundamental duplicar las distancias de seguridad e intentar duplicar nuestros sentidos de alerta.



