KOOBO®, la empresa de implantes personalizados comprometida con la seguridad Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Los últimos avances tecnológicos en el campo de la medicina permiten el desarrollo de multitud de tratamientos personalizados en distintas especialidades.

En KOOBO®, son especialistas en el diseño y fabricación de prótesis y biomodelos personalizados, así como de guías quirúrgicas que facilitan los abordajes, en el campo de la cirugía traumatológica y ortopédica y maxilofacial.

Comprometidos con la seguridad Uno de los objetivos principales de KOOBO® es mejorar la salud de los pacientes y su calidad de vida, minimizando riesgos en favor de su seguridad. Para ello, hay varios factores que son determinantes.

Por un lado, la personalización de las piezas favorece su adaptación y minimiza los riegos tanto de rechazo como de posibles infecciones nosocomiales en beneficio de la seguridad del paciente.

A la hora del abordaje quirúrgico, las piezas personalizadas posibilitan realizar incisiones de menor tamaño lo que beneficia la recuperación postquirúrgica y reduce las posibilidades de reintervenciones.

Por otro lado, permiten una mejor planificación quirúrgica, reduciendo tanto los tiempos de espera como la estancia del paciente en el hospital. Todo esto, permite que el inicio de la rehabilitación en menor tiempo y con mayor fiabilidad.

En conclusión, los implantes de KOOBO® permiten obtener una solución de alta eficiencia, a medida, con una completa adaptación al paciente y con una seguridad mucho mayor con respecto a los implantes estándar.

Más sobre KOOBO® Las soluciones personalizadas que ofrece KOOBO® benefician también a hospitales y aseguradoras dado que no es necesario mantener un stock de piezas, lo que reduce costes y, dados los plazos de fabricación, permite una mejor optimización de los quirófanos con mayor seguridad.

Todos los procesos de fabricación se llevan a cabo bajo las certificaciones requeridas a tal efecto y cumpliendo rigurosamente la normativa en materia de seguridad vigente.

¿Cómo lo hacen? El equipo de IT de KOOBO® ha desarrollado una plataforma digital propia conocida con el nombre de KAI® que actúa como una vía de comunicación entre el equipo de bioingenieros de la empresa con el equipo médico estrechando la colaboración entre ambos para el diseño de los implantes. A través de esta plataforma, se envían los archivos de imagen y las especificaciones para el diseño de las piezas que no entrarán en proceso de fabricación hasta haber sido validadas por el doctor. También permite realizar un seguimiento en tiempo real del pedido. Como la plataforma es realmente intuitiva potencia la fluidez de los procesos y la fabricación de las piezas en poco tiempo.

Por otro lado, un aspecto a destacar sobre los implantes quirúrgicos es que se fabrican con Titanio Ti64, un biomaterial con alta resistencia a la corrosión y bajo estrictas medidas de seguridad en cumplimiento con la normativa en vigor, utilizando tecnologías de última generación de fabricación aditiva, mecanizado de alta precisión y herramientas CAD.

KOOBO® es sinónimo de garantía y seguridad para mejorar la salud de los pacientes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.