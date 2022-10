Gestiones24 y los beneficios para la empresa con presencia online Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El reciente crecimiento de la industria digital ha obligado a las empresas a migrar sus modelos de negocios al mundo online sin importar su sector: construcción, textil, jurídico, periódicos, entre otros. Esto ha afectado incluso a las grandes compañías que, a pesar de tener una sólida fuente de ingresos en el ámbito presencial, han tenido que ofrecer servicios virtuales para satisfacer las necesidades de sus clientes. De esta tendencia, han nacido plataformas como Gestiones24, la cual se especializa en la gestoría onlinede trámites y certificados digitales, incluyendo empadronamiento y declaración de renta.

La presencia online en las compañías En un principio, la idea de tener presencia online como empresa no era algo que convenciera a todos los empresarios y dueños de negocio por temor al cambio, las violaciones de seguridad, tener que invertir en nuevo personal y conocimiento, etc. Sin embargo, dicha presencia comenzó a arrojar resultados muy positivos para quienes se atrevieron a migrar al sector digital. Ahora, todas las marcas desean estar en internet por la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios a sus clientes sin que estos se muevan de su hogar. Además, cualquier negocio puede crear una tienda virtual para vender artículos específicos y, gracias a las conexiones internacionales que da internet, puede explorar un público objetivo más amplio y comprobar el nivel de éxito de su plataforma digital bajo un coste de inversión menor. Actualmente, Gestiones24 es reconocida por prestar servicios de administración pública de manera totalmente electrónica bajo un entorno seguro, práctico y rápido.

Gestiones24, pionera en los servicios digitales en España Hace un tiempo, cualquier tipo de certificado, firma, tributo o carta de carácter jurídico solo podía ser gestionado y adquirido de manera presencial. Sin embargo, el mundo digital ha crecido tanto que ahora compañías como Gestiones24 permiten a las personas solicitar y obtener este tipo de documentos desde su teléfono, tablet u ordenador. El servicio de gestoría online de esta marca innovadora comprende la adquisición de certificados electrónicos útiles para presentación de recursos, reclamaciones y liquidación de impuestos, entre otros. Las empresas también pueden adquirir este tipo de certificados con Gestiones24, incluyendo las sociedades colectivas y cualquier asociación pública o privada. Por otra parte, su equipo de expertos ofrece certificados de empadronamiento, alta o cambio en padrón municipal, cartas de pago y tributos municipales, tramitación de ingreso mínimo vial, etc. Todo esto lo garantizan de manera 100% online y con un tiempo estimado de realización menor a 24 horas, lo cual representa una gran ventaja en comparación con las gestiones presenciales.

El modelo de negocio de gestoría online de Gestiones24 ha sido reconocido en España como un método moderno para la tramitación de documentos de carácter importante. Estos documentos tienen validez en toda España y la empresa está abierta los 365 días del año para resolver las necesidades de sus clientes cuando lo necesiten.



