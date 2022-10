Entrevista a los CEO de Katanamart, Alessandro y Francesco, sobre el futuro de la tienda online de artes marciales Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Alessandro y Francesco son los CEO de una de las webs de artes marciales que más han dado de qué hablar en los últimos años. Con miles de visitantes cada mes, sus productos especializados y de alta calidad, especialmente en el campo de las katanas, no dejan a nadie indiferente. A continuación, comentan cómo es esta empresa puntera en el sector.

1- ¿Cómo surge la idea de la creación de una tienda online sobre artes marciales?

Alessandro: Al principio, Francesco ya tenía una tienda online de artículos de artes marciales hechos a mano. Luego me sumé yo. De hecho, en cuanto empecé a participar en el proyecto, el objetivo fue desarrollar diversas tiendas en línea en varios idiomas, con el fin de llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Simplemente, porque los productos eran de una calidad verdaderamente increíble.

2- ¿Por qué os centrasteis en el mundo de las artes marciales?

Francesco: Porque es un mundo que conocemos bien y siempre ha estado lleno de amigos y compañeros de vida fiables. Parecía algo inevitable.

3- ¿Qué productos pueden encontrar los usuarios en vuestra tienda?

Alessandro: Sobre todo, arte marcial japonesa. Los productos en el que más conocimiento tenemos son las espadas. Gracias, en especial, a la incorporación de Andrea al equipo, que estudia las espadas japonesas desde hace más de 10 años, con varios cursos realizados en Japón.

4- ¿Existe algún tipo de producto estrella entre los clientes?

Francesco: Seguramente, las espadas de las categorías superior y especial.

Me refiero a las superiores porque tienen una relación calidad/precio impresionante para ser unas réplicas con las hojas realizadas en China. También son ideales los modelos de la categoría especial porque pueden satisfacer las necesidades de los practicantes de muchas escuelas, incluso las más peculiares.

5- ¿Qué artes marciales tocáis especialmente?

Francesco: No hay una en concreto y no tenemos una favorita, nos gusta estar cerca de todos los practicantes, intentando ponernos en sus zapatos para entender de verdad cómo realizar productos de calidad, sin fallos y/o problemas.

6- ¿Cuál es la filosofía de Katanamart?

Alessandro: El Kaizen, que en japonés significa cambio y mejora. Por lo tanto, un cambio continuo, siempre tratando de mejorar, sin parar nunca.

7- ¿Quién forma parte del equipo de Katanamart?

Alessandro: Ahora somos bastantes. Tenemos un departamento de control de calidad donde trabajan 5 compañeros, el de logística (3), el comercial (4) y luego el departamento de administración.

Además, disponemos de nuestro departamento online,que se ocupa del desarrollo y mantenimiento de las webs y del marketing digital.

Estamos creciendo mucho en Europa y en un futuro queremos empezar a poner raíces también en Norteamérica.

8- ¿Cuáles son los desafíos que afronta la compañía?

Alessandro: El desafío es ser la primera marca de productos de artes marciales en el mundo.

Es decir, disponer tanto de una tienda online como de una tienda física en varios países donde podamos ofrecer a nuestros clientes todo el abanico de productos de las distintas artes marciales japonesas.

9- ¿Cuál es el futuro de Katanamart?

Francesco: El futuro de Katanamart es ser lo más grande posible y llegar a ofrecer nuestra calidad y experiencia en todos los rincones donde se practican las artes marciales japonesas.

10- ¿Hay planes para expandirse?

Alessandro: Tenemos un plan de negocio bastante detallado y ambicioso que ya estamos poniendo en marcha en estos meses. No puedo adelantar demasiado, pero que sepáis que en unas semanas lanzaremos la primera app de un e-commerce dedicado exclusivamente a las artes marciales. Y será solo el comienzo.

Katanamart tiene por delante nuevos retos futuros que Alessandro y Francesco encaran con ilusión para llevar su emprendimiento al máximo nivel.



