jueves, 20 de octubre de 2022, 17:27 h (CET)

Una cuidada y exclusiva selección de telas que cumple con la funcionalidad y la estética. La nueva colección de sofás cuenta con una amplia gama de posibilidades en piel o tela.

Un hogar es un sentimiento, no un espacio. El espacio es la vía para alcanzar la sensación de hogar. Las telas exclusivas de Mimma Gallery connotan personalidad, un componente importante para encontrar ese acogedor refugio en el interior del hogar.

Así pues, el salón ha experimentado una interesante evolución de tendencias, también en sus materiales, donde Mimma Gallery es uno de los referentes en el sector. No solo es especialista en convertir espacios en lugares exclusivos, sino también personalizables. El equipo interno de diseño, interiorismo y especialistas en tapicería ofrecen una cuidada selección de tejidos que cumplen con la funcionalidad y la estética.

Gran variedad de telas y pieles exclusivas La tapicería de Mimma Gallery tiene un estilo único, que no puede encontrarse en el mercado, pues son diseños propios que han sido creados para los puntos de venta. Su producción se gestiona por un equipo de expertos interno para garantizar la máxima calidad.

Mimma Gallery invade el hogar de armonía y calidez con las últimas tendencias del mercado. El sofá no solo es el protagonista del salón, sino el lugar más concurrido durante los meses más fríos. Con la llegada del otoño, es el momento ideal para dar paso a las tapicerías en piel, pero hay que distinguir entre todas las versiones de piel porque no todo vale, ya que existen diferentes tipologías en función del tratamiento y recibido.

Durante el proceso de selección, la piel natural es tratada sin cambio en sus propiedades, por eso, las cicatrices, las arrugas, las distinciones en la estructura y los matices se consideran los indicios de la naturaleza del producto. Pieles como Nevada, quedan incambiables sin tratamiento ni recubrimiento protector, lo que las hace sensibles, pero a la vez, obtienen el encantamiento de ese material que está “vivo”.

También conocen tratamientos especiales para eliminar defectos, manteniendo la suavidad de la piel, pero con mayor resistencia al ensuciamiento; es el caso de Madras y Dollaro. Una opción práctica, sabiendo que en el sofá no solo se descansa, sino que también es ese lugar de diferentes escenarios cambiantes de la vida.

En la misma línea, Arizona trata la piel con aceites y cera, que le aseguran profundidad y saturación, así como el carácter inconfundible y el aspecto mate, semimate o brillante. Una vista envejecida y desgastada caracterizada por el color no uniforme que realzan las propiedades naturales del animal vivo. Notas que aportan un efecto cálido con la llegada del otoño y las oleadas de frío.

6 modelos exclusivos que incluyen estas telas Desde los modelos Vega, Shastra o Mira con tapizados fijos, hasta los 3 modelos tapizados en piel más sugerentes para este otoño de la colección Wool, Mimma y Heal. Todos ellos, se encuentran con una amplia gama de posibilidades en piel o tela.

Wool Con su estructura de madera maciza y espuma HR de máxima calidad, Wool es uno de los nuevos modelos más destacados de la marca. Ofrece una amplia gama de posibilidades de acabado para encontrar la combinación perfecta. Dispone de mecanismo eléctrico para alcanzar un máximo confort. Con cuero natural pigmentado, suave al tacto, de piel muy duradera.

Mira Hace tiempo que los sofás bajos desbancan a los tradicionales. Este modelo exclusivo de Mimma Gallery con tapizado Taranto Natural Beige es uno de los candidatos a dar tanta comodidad como amplitud al salón. No solo es el foco de miradas por su tapizado, sino por su verdadera sensación de sofás que “acogen”. Medidas: 326x80x117cm.

Mimma Un modelo elegante con una estructura de madera maciza y patas metálicas que le otorgan al hogar una mayor percepción de calidad. Este sofá está disponible en tapicería de piel Natur. Este cuero no está procesado, por lo tanto, su estructura es natural y desigual como en circunstancias naturales. Sin embargo, la piel Natur se trata con productos especiales para potenciar sus valores. Se trata con productos protectores que no alteran sus propiedades originales, sino que las fortalecen. Este cuero puede presentar arrugas y/o pequeñas cicatrices: una clara señal de que se trata de un producto natural. Suave y sedoso al tacto. Su mecanismo con cabezal articulado y sus respaldos HR de máxima calidad ofrecen comodidad más allá de la estética. Medidas: 187×76-89cm.

Heal Se caracteriza por sus líneas rectas y angulosas. Este sofá cuenta con mecanismo de asientos deslizante, relax manual o relax eléctrico. Junto a la altura de su respaldo, se reúne el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Su estructura de líneas puras evoca perfección y simetría en todo el espacio. Medidas: 170x80x105cm.

Shastra Un modelo alineado con la tendencia bold, que deja de lado la rectitud. Un estilo más cercano a lo natural, con curvas casi humanas. Esta apuesta por un estilo vintage de los 60 y 70 genera más espacio, comodidad y seguridad. Disponible en Taranto Natural Beige, Shastra llena de personalidad el espacio sin necesidad de llenar el salón de muebles. Medidas: 322×82 cm.

Vega Ideal para espacios amplios, este modelo exclusivo con tapizado Venezia Sky Blue es el candidato perfecto para cualquier salón. El minimalismo sigue siendo una tendencia estrella y es que los modelos con estructuras delgadas ofrecen un componente decorativo muy versátil. Más allá de la estética, su densidad de espuma de poliuretano en el asiento y respaldo ofrece una comodidad propia de un sofá de alta calidad. Medidas: 323x81x118 cm.

Sobre Mimma Gallery Mimma Gallery nace de la pasión de una familia que empezó su negocio hace más de 45 años y que define su know how. Está formada por un equipo de expertos que asesoran para encontrar la mejor opción para los momentos de relax. Su filosofía consiste en inspirar para crear un pequeño espacio donde reconectar con la tranquilidad. Actualmente, cuenta con 17 tiendas distribuidas por toda España: Europolis – Las Rozas (Madrid); San Sebastián de los Reyes (Madrid); Barajas (Madrid); Santander, Galdakao (Bilbao), Benidorm, Alfafar y Vistahermosa (Alicante). En ellas se pueden encontrar todas aquellas piezas y mobiliario para crear un salón de ensueño. Para más información, es posible contactar con Mimma Gallery o consultar su página web.



