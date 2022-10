Crisis energética, ¿quiebras en cascada? Emprendedores de Hoy

La inflación, ¿hasta dónde llegará? La tasa de variación anual del IPC mide el aumento en el coste del consumo familiar en España, siendo del 10 % en agosto y con una inflación acumulada en 2022 del 5,7 %.

Los factores coyunturales vinculados al contexto internacional (crisis Covid-19, desorganización de la cadena de suministro a nivel internacional, guerra en Ucrania) han precipitado el retorno de la inflación, pero lo más preocupante es el disparo del coste energético que amenaza nuestras pymes industriales.

El impacto de la crisis energética en las pequeñas y medianas empresas industriales españolas El precio del kilovatio-hora (kWh) en Europa se establece con base en el coste más elevado de producción de electricidad. Por eso, la escasez actual en el suministro de gas, pese al desacople de esta materia prima para bajar el precio del kWh en España, ha acentuado el aumento de este precio.

A su vez, esta situación genera un incremento de los costes de fabricación que se traduce en un impacto en los precios que deben pagar los consumidores finales. Además, el coste de la inversión requerida para la transición energética con energías descarbonizadas no permitirá conseguir a corto plazo precios inferiores a las energías fósiles.

Debido a esta situación, muchas empresas se enfrentan a una situación tensa, en la que producir puede ser peor que no hacerlo. Esto se debe a que la crisis energética puede generar que los costes superen a los ingresos. De esta manera, surge el espectro de una ola de quiebras de las unidades productivas que tienen poca capacidad para aumentar sus precios de venta.

Una solución para implementar mejoras de eficiencia El contexto actual obliga a implementar mejoras de eficiencia para poder mantener un crecimiento sostenible. Para conseguir este objetivo es posible recurrir a los servicios de Manager in Motion, que cuenta con una cartera de especialistas que ejercen la profesión del interim manager. Estos especialistas pueden contribuir a defender los márgenes de ganancia de una empresa a través de ahorros en la producción.

Los interim managers de Managers in Motion pueden ser la solución ideal para mejorar la rentabilidad en un contexto en el que la inflación y la crisis energética amenazan con provocar quiebras en cascada.



