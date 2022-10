El Hackathon de Salud repartirá 6.000 euros a las mejores soluciones digitales en farmacia, comunicación y dolor Comunicae

jueves, 20 de octubre de 2022, 16:54 h (CET) La Asociación de Innovadores en eSalud y LeanSpot ponen en marcha un programa gratuito de apoyo al emprendimiento en salud. Cerca de 70 organizaciones científicas y sanitarias colaboran con el Hackathon Salud La séptima edición del Hackathon Salud, cuya fase final se celebrará el 24 de noviembre en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), repartirá 6.000€ en metálico y programas de mentorización y desarrollo por valor de más de 50.000€ a las mejores ideas de soluciones digitales en farmacia, dolor y comunicación en salud. Este concurso, organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS) permite a profesionales sanitarios, pacientes y desarrolladores trabajar conjuntamente para presentar posibles soluciones digitales para mejorar la continuidad asistencial. El Hackathon Salud cuenta con la colaboración de cerca de 70 organizaciones científicas y sanitarias.

Los participantes podrán elegir entre cuatro retos, algunos de ellos acumulables entre sí, a los que se pueden presentar con una simple idea o con un mínimo desarrollo tecnológico. El Reto Sandoz Novartis continuidad asistencial y atención farmacéutica premiará la mejor solución digital que mejore la atención del paciente en la continuidad asistencial con seguimiento e información farmacoterapéutica para una mayor adherencia; dispensación domiciliaria; e intercambio de información entre los distintos agentes de la farmacia asistencial. Habrá dos categorías: Seed o idea, que tendrá una dotación de 1.000€ y la posibilidad de crearla como aplicación dentro de la plataforma 360medics; o con un mínimo desarrollo tecnológico (modalidad Growth), también con 1.000€ de premio y un programa de mentorización.

Por otra parte, el Reto Grünenthal prevención del dolor crónico busca ideas (categoría Seed) para evitar o mitigar la cronificación del dolor a través de la salud digital. Se valorará su grado de innovación (no debe existir en el mercado), la evidencia científica en la que se basa, el desarrollo tecnológico previsto y su viabilidad general justificada por un plan de negocio. También le suma a la dotación económica de 1.000€ la posibilidad del desarrollo de una app.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos vuelve a plantear el Reto Farmacéuticos One Health, en categoría Growth, que se dirige a soluciones digitales innovadoras que contribuyan a fortalecer la práctica colaborativa entre los farmacéuticos y el resto de profesionales sanitarios para avanzar hacia una salud óptima para las personas (Salud Humana), los animales (Salud Animal) y nuestro Medio Ambiente, en lo que se conoce como One Health (una sola salud). Cuenta con 1.000€ y un programa de impulso al emprendimiento.

Por último el Reto COM Salud busca la mejor solución digital que contribuya a impulsar la comunicación en salud, sea entre pacientes, profesionales sanitarios y pacientes o en la población general. Está dotado con 1.000€ en cada categoría, Seed y Growth, y es compatible con el resto de premios.

Programa de mentorización

Solo por participar, de manera gratuita, los participantes podrán acceder a un programa de mentorización eHealth Startup ofrecido por AIES y LeanSpot. Se trata de un hub para impulsar aquellas soluciones innovadoras en salud que ayuden a mejorar la asistencia sanitaria. Incluye licencias de programas tecnológicos y acceso a mentores de los ámbitos de la tecnología, desarrollo de negocio, financiación, asistencia legal, tramitación de subvenciones, marketing y evaluación científica, entre otros. Los ganadores de los retos, además, podrán presentar sus proyectos a business angels y testar sus soluciones en centros sanitarios.

Los equipos, que deben estar formados por entre dos y cinco personas, podrán formalizar su registro hasta el 10 de noviembre a través del formulario habilitado en la página web del Hackathon Salud. Las inscripciones son gratuitas. Un jurado multidisciplinar seleccionará las tres mejores ideas por cada categoría que serán las que concursen en la fase final en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

