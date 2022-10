Hacer de la típica comida navideña de empresa una experiencia única con un Taller de Cocina en Just Royal BCN Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de octubre de 2022, 12:10 h (CET)

El team building se ha posicionado como un aliado estratégico para mejorar la productividad y la cohesión entre los trabajadores, siendo una de las propuestas más innovadoras llevar a cabo un taller de cocina en Barcelona a nivel empresarial. En los últimos años, las actividades externas se han convertido en un recurso esencial.

Las actividades en team building en la cocina permiten fortalecer la competitividad sana o el proceso de planificación de trabajo. Es por ello que espacios gastronómicos como Just Royal BCN ofrecen la oportunidad de desarrollar este tipo de actividades, brindando un servicio completo y ajustado a las necesidades de cada empresa.

Beneficios de la cocina en el team building Además de la posibilidad de experimentar la experiencia culinaria, un taller de cocina como actividad de team building contribuye al desarrollo de diferentes habilidades y capacidades en los participantes. Las cuales, además, pueden ser trasladas al entorno empresarial y beneficiar a la organización.

Una de las principales ventajas de este tipo de actividades es favorecer las competencias comunicativas y el aumento de la eficiencia en el trabajo. Esto se debe a que en el taller de cocina tienden a presentarse fases de planificación, ejecución, control y evaluación, las cuales también son esenciales para una organización.

Adicionalmente, estas actividades de team building mejoran la capacidad de gestionar el estrés y generan más confianza en los integrantes del equipo. Al mismo tiempo, resulta una oportunidad de divertirse y desarrollar la creatividad de los participantes.

Talleres de cocina diseñados para grupos privados de distintas empresas Ubicado en el corazón de Barcelona, Just Royal BCN está catalogado como uno de los principales espacios gastronómicos en el territorio español. Esta firma cuenta con el espacio Plaça Reial, donde se llevan a cabo diferentes actividades en grupo, como es el caso de los talleres de cocina para empresas o particulares, con un aforo entre 8 y 40 personas.

El taller consiste en la elaboración de un menú gourmet y su degustación a modo de almuerzo o cena. Este tipo de actividades diseñadas a la medida de los clientes tienen una duración de cuatro horas aproximadamente, en las que se busca fomentar la participación de los asistentes y el trabajo en equipo.

Los expertos de esta marca ofrecen diferentes dinámicas de grupo, proveyendo todos los materiales y utensilios necesarios para la preparación de cada plato.

Además, ofrecen asistencia y orientación de un chef calificado y su ayudante. Adicionalmente, disponen de opciones variadas como aperitivos de bienvenida, tours al mercado La Boquería, concursos al estilo “Master Chef” o un diploma, entre otros incentivos para los trabajadores.

A través de la página web de Just Royal BCN es posible contactar con la empresa para obtener información más detallada acerca del taller de cocina.



