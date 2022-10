CleanCarbon, la empresa que conecta la tecnología blockchain con iniciativas ambientales efectivas para la gestión de residuos Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de octubre de 2022, 12:24 h (CET)

El desarrollo que la economía ha mantenido durante décadas ha cambiado en los últimos años con la aparición de algunas tecnologías.

Tal es el caso de las criptomonedas, medios digitales de intercambio que, mediante una criptografía, permiten realizar transacciones electrónicas seguras. Ante este hecho, se abre la posibilidad a muchas empresas de iniciar proyectos basados completamente en criptomonedas, como el proyecto de gestión de residuos, que se encuentra en desarrollo por la compañía CleanCarbon.

Soluciones a la acumulación de basura apoyadas en Blockchain Hoy en día, existen diferentes empresas que siguen la iniciativa de descontaminación y gestión de residuos del planeta, sin embargo, CleanCarbon destaca en el sector por presentar una propuesta innovadora y única. Se trata de un proyecto que permitirá convertir residuos en energía y que será financiado y sustentado enteramente a través de la tecnología Blockchain. Para ello, la empresa ha creado el token CARBO, el cual está respaldado por activos; con las ganancias del token, la compañía recomprará más tokens, con el fin de ampliar el proyecto.

Adicionalmente, la empresa opera en diferentes frentes financieros, incluyendo las subvenciones de la UE, para no depender solo de los fondos recaudados en el mapa vial de venta del token. El propósito de toda esta plataforma financiera es contar con una base económica capaz de financiar las iniciativas ambientales que CleanCarbon busca implementar. Parte de las mismas, comprenden instalaciones de UHTG, las cuales son centros avanzados para la conversión de basura y residuos en energía aprovechable.

Tecnología, innovación y sostenibilidad de la mano de CleanCarbon UHTG significa gasificación a ultra-alta temperatura y es una de las técnicas de gestión de residuos en auge en Europa que, además, produce un gas combustible no dañino. Este avanzado proceso requiere el uso de máquinas y equipos especializados; en CleanCarbon cuentan con dos instalaciones de UHTG que en colaboración con su principal contratista, Coinvolta, podrán procesar productos de desecho orgánico, plásticos no reciclables, productos de riesgo biológico, desechos químicos contaminantes, subproductos industriales y agrícolas, entre otros. Estas plantas realizarán un proceso cerrado de un solo paso para obtener gas sostenible de alta calidad, el gas de síntesis puro. Todo el proceso es completamente automatizado y genera un bajo consumo energético, 100% carbono neutral.

CleanCarbon es sinónimo de innovación, sostenibilidad y tecnología. Con sus avanzadas soluciones y la solidez del proyecto de su criptomoneda presentan una solución efectiva, real y duradera al problema de la contaminación que generan los residuos al medioambiente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.