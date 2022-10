La importancia de los recambios para piscina después del verano Emprendedores de Hoy

Mantener la piscina en buenas condiciones y dejarla preparada para el siguiente verano es fundamental una vez finalizada la temporada estival.

En este sentido, un mantenimiento adecuado requiere recambios para piscina de buena calidad que permitan reparar las distintas partes del sistema de depuración y filtrado y la propia piscina. Para ello, Grupo Poolplus cuenta, en su tienda online para piscinas,con una amplia gama de recambios, pero también de casetas depuradoras. Siempre de las marcas líderes del mercado y con una excelente relación calidad-precio.

¿Por qué son importantes los recambios para piscina y su mantenimiento? El mantenimiento de una piscina es un proceso de gran importancia que se debe hacer de manera periódica y se puede volver difícil si no se cuenta con los componentes necesarios para ponerla a punto. Por lo tanto, quienes necesiten adquirir repuestos y recambios para su piscina deben buscar una tienda especializada que pueda ofrecer asesoramiento en caso de ser necesario.

Por ejemplo, en Grupo Poolplus, los usuarios podrán navegar entre las distintas categorías y comprar desde recambios para bombas, cloradores o limpiafondos hasta materiales exteriores como duchas, escaleras, gresite o skimmers. Al mismo tiempo, podrán contar con el importante asesoramiento experto de profesionales, quienes los guiarán durante todo el proceso de compra en caso de duda.

Otro aspecto relevante a destacar son las marcas con las que trabajan como, por ejemplo, AstralPool, Dolphin o Zodiac, que garantizan una relación calidad-precio excelente y son marcas referentes en el mundo de la piscina. Pero, volviendo a los recambios, realmente la principal ventaja que ofrecen es poder reparar sin necesidad de volver a invertir en un producto totalmente nuevo y que supondrá un coste mayor.

Un indispensable: casetas depuradoras para piscinas Además de hablar de recambios para piscina para el proceso de mantenimiento, no hay que olvidarse de las casetas depuradoras, una opción para asegurar una mejor conservación del sistema de depuración y filtrado durante todo el año. También es una buena opción para tener todo ordenado y en el mismo espacio.

Las casetas depuradoras se pueden adquirir de varios tipos: enterradas, semienterradas o de superficie. Las de superficie o semienterradas ofrecen, entre sus ventajas, una forma más cómoda de acceder al sistema de filtrado, mientras que las enterradas son mejores para cuando quieres ocultarlas visualmente en el jardín. Solo hay que elegir cuál es la que mejor se va a adaptar a las necesidades y el espacio disponible.

Desde la tienda online de Grupo Poolplus, ofrecen una opción más a la hora de adquirir una caseta depuradora. Este e-commerce cuenta con packs que incluyen todo el sistema de filtrado ya montando. Bomba, depuradora e incluso un clorador salino en caso de optar por este método de tratamiento de agua.

Grupo Poolplus garantiza productos de primera calidad, con un amplio abanico de métodos de pago y financiación para quienes busquen recambios y casetas depuradoras para su piscina, así como otros artículos relacionados con este sector. Cuando se acaba el verano, no acaba la piscina, hay que empezar con el proceso de mantenimiento para prepararla para el invierno y asegurarse de que está al 100 % para el siguiente verano.



