El 70% de los líderes empresariales afirma que su red está ralentizando el crecimiento de las empresas, según un nuevo estudio de NTT Comunicae

jueves, 20 de octubre de 2022, 14:08 h (CET) El nuevo Informe de Red Global 2022 de NTT, que ha entrevistado a más de 1,300 profesionales de redes empresariales a nivel mundial, pone de manifiesto la necesidad de modernizar la red para permitir el crecimiento empresarial El 70% de los ejecutivos afirman que su nivel de madurez de la red está afectando negativamente a los resultados del negocio. El 72% de las empresas más rentables ya subcontratan más de la mitad de su infraestructura de red. Las tres tendencias principales que impulsan la modernización de la red empresarial son: ciberseguridad, plataformas nativas de la nube y el entorno de trabajo híbrido. El 94% de los líderes empresariales buscan trabajar cada vez más con un proveedor de servicios gestionados o un único proveedor especializado.

NTT Ltd., una empresa líder mundial en infraestructura y servicios de TI, ha lanzado hoy su Informe de Red Global 2022 (2022 Global Network Report), que desvela que el 70% de los CEOs creen que el nivel de madurez de su red está afectando negativamente a los resultados de su negocio. La adopción de entornos de trabajo híbridos y distribuidos con múltiples dispositivos conectados está irrumpiendo en las empresas, pero a pesar de las inversiones, solo dos de cada cinco empresas dicen estar muy satisfechas con sus capacidades de red actuales. Esto ha dado lugar a una nueva era de modernización de la red, en la que la mayoría de los ejecutivos confían en ella para permitir el crecimiento del negocio (>90%) y apoyar la inteligencia artificial (AIOps) (91%).

Mantener entornos híbridos seguros

Dado que los modelos de trabajo híbridos distribuidos ofrecen muchas más oportunidades de ataque para los actores malintencionados, la importancia de la seguridad de la red se ha convertido en un componente importante de la arquitectura de la red. Esto ha inspirado a las organizaciones a pasar a soluciones de seguridad más centralizadas y basadas en la nube y a un modelo de seguridad de endpoint gestionado, además de aumentar sus inversiones en ciberseguridad de red. La mayoría de los líderes empresariales creen que las nuevas amenazas impulsarán mayores demandas de seguridad para su red empresarial, lo que requerirá un nivel más profundo de control de accesos e inspección (93%).

La transformación a modelos de red como servicio

Los encuestados destacaron que sus mayores preocupaciones, por encima incluso del coste, son la seguridad, la modernización y el acceso a un completo conjunto de servicios de su proveedor. En cuanto a la gestión de la red, más del 90% de los altos ejecutivos prefieren la red como modelo de servicio, citando la flexibilidad de escalar y reducir recursos como un beneficio importante. Además, la complejidad de la implementación de soluciones de automatización y AIOps eficaces, que simplifican las operaciones de red en curso, pero son complejas de configurar inicialmente, hacen que el modelo de red como servicio sea más atractivo.

"Los niveles de inversión en la red han aumentado y los resultados de este estudio muestran que muchas organizaciones están apostando por partners clave y soluciones de servicios gestionados para satisfacer sus necesidades. Esto es principalmente para impulsar la seguridad y obtener acceso a habilidades que pueden mejorar sus capacidades y acelerar los avances basados en la innovación", dijo Amit Dhingra, Vicepresidente Ejecutivo de NTT Ltd. de Servicios de Red.

Dhingra, concluye "Estamos en medio de una modernización de los servicios de red, sin embargo, muchas de las soluciones que actualmente están en juego para una minoría se convertirán en estándar dentro de tan solo dos años. En lugar de ello, las organizaciones deberían prestar atención a un modelo de red como servicio. Las empresas deben tener en cuenta la seguridad, la competencia de habilidades, la capacidad de escalar, el 5G privado y las redes definidas por software al elegir a un proveedor de servicios de red. A largo plazo, blockchain, IA y automatización, AR y VR, redes cuánticas, 6G y computación fotónica impactarán en la forma en que se gestionan las redes".

"A medida que las nuevas formas de trabajar impulsan la transformación, las empresas más rentables se dan cuenta del valor de invertir en tecnologías estratégicas: redes empresariales principales, 5G, edge, inteligencia artificial. Para soportar los requisitos de red requeridos por los servicios y aplicaciones digitales emergentes, las organizaciones están modernizando sus redes empresariales, permitiendo un uso y una gestión más eficientes de las redes que sustentan sus empresas. Las empresas que no han invertido se arriesgan a que les afecte negativamente a sus oportunidades de crecimiento. Dado que la red desempeña un papel fundamental en las estrategias de transformación digital y en el trabajo distribuido, podemos esperar ver más procesos de modernización de las redes empresariales a medida que tecnologías como la IA y la seguridad incorporan a las principales redes corporativas. Aunque puede parecer complejo, los proveedores de servicios como NTT pueden evaluar opciones de despliegue flexibles que impulsen el valor empresarial", afirma Chris Barnard, vicepresidente de International Data Corporation (IDC).

El estudio concluye con siete consideraciones para que los ejecutivos evolucionen y preparen su red para el futuro. Leer aquí el Informe completo de la Red Global 2022.

NTT Ltd. es líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Servicios de Red Empresarial, Global, por su visión integrada, así como por su capacidad de ejecución entre 18 proveedores de servicios de red.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 70% de los líderes empresariales afirma que su red está ralentizando el crecimiento de las empresas, según un nuevo estudio de NTT Ducreams recomienda aceite CBD para combatir los efectos de la ansiedad Jóvenes estudiantes de toda España convocados a participar en el XI Premio Promesas de la alta cocina ACCOUNTEX ESPAÑA 2022 pondrá el foco en la administración, la digitalización y el costumer centric La Generación Z impulsará el Metaverso que la Alfa desarrollará por completo