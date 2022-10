La Generación Z impulsará el Metaverso que la Alfa desarrollará por completo Comunicae

jueves, 20 de octubre de 2022, 13:50 h (CET) El Metaverso ya ha comenzado a ser un nuevo canal donde interrelacionarse entre personas y también se está convirtiendo en un espacio donde las marcas se encuentran con los consumidores ofreciendo experiencias que cada vez serán más completas. Según los expertos de The Valley, la Generación Z está presenciando su nacimiento pero serán los Alfa la primera generación 100% digital que utilizará las realidades virtuales desde muy pequeños El Metaverso ha llegado para convertirse en un nuevo canal donde interrelacionarse, un lugar donde es posible realizar actividades de ocio, conocer las últimas tendencias de moda o interactuar con otras personas a través de sus avatares, pero lo que hoy conocemos del Metaverso no es nada con lo que se desarrollará en unos años, ya que se trata de un nuevo entorno virtual con infinitas posibilidades en el que las siguientes generaciones podrán tener experiencias cada vez más completas.

Aunque la Generación Z ha sido la primera en introducirse en el Metaverso, todavía son muchos los que creen que será una tendencia pasajera y dudan del potencial de esta nueva realidad virtual a largo plazo, sin embargo, la mayoría de los jóvenes muestran interés por interactuar en estos mundos e incluso los ven como una evolución del mundo gaming en el que ya llevan tiempo sumergidos. Esta generación será la que impulsará el crecimiento del Metaverso, pero sin duda, la nueva generación que está naciendo ahora, la Alfa, será la que vivirá al 100% el Metaverso, ya que se encontrarán una realidad virtual mucho más completa y de mayor utilidad.

Ambas serán imprescindibles para la evolución del Metaverso y, sobre todo, para lograr crear un espacio donde tanto personas, como empresas y marcas puedan desarrollar diferentes actividades de la manera más similar posible a la que hoy se realiza en entornos físicos y digitales, sirviendo, así como un complemento creando experiencias phygitales pero también como un lugar independiente que pueda ofrecer servicios y productos a los usuarios.

Lito Navarro, director del Diploma de Metaverso de The Valleyseñala que "las nuevas generaciones van a ver de manera más natural utilizar las herramientas y las maneras de expresarse propias de los entornos virtuales como el Metaverso", lo que será clave para que su uso sea mucho más generalizado y destaca que lo que diferenciará a la generación Alfa de las anteriores es que "no tendrán límites para proyectar su creatividad en entornos virtuales donde todo es posible".

Los expertos de The Valleyhan identificado las 3 claves que harán que el Metaverso sea un espacio cada vez más utilizado por las generaciones que vienen. Donde la Generación Z será fundamental en su desarrollo y en el que la Generación Alfa se desenvolverá con total naturalidad al contar con este mundo virtual como una herramienta más que conocerán desde su nacimiento.

Ofrece nuevas formas de entretenimiento virtuales. Los jóvenes buscan maneras de entretenerse mucho más activas que otras generaciones, prefieren videojuegos o plataformas de streaming donde pueden interactuar que sentarse delante de la televisión y solo recibir contenido. El entretenimiento está cambiando y es debido a las exigencias de las nuevas generaciones que ya no se conforman con ver y escuchar, sino que quieren ser parte activa de la conversación y que su voz pueda ser escuchada a través de diferentes canales. Es por eso, que la Generación Z prefiere seguir directos en Twitch e interactuar con sus influencers favoritos que ver la última serie de Netflix, y ahí es donde mundos como el Metaverso, que cada vez tendrá más personas activas, pueden ser decisivos para la evolución del entretenimiento en los próximos años, ya que les permitirá una interconexión entre el mundo físico y digital y les aportará nuevos espacios para relacionarse, hacer actividades de ocio y expresarse. Permite un consumo rápido e inmediato. Las tendencias de consumo de la Generación Z están obligando a cambiar las estrategias de marketing de las marcas que deben apostar por invertir en expandirse en nuevas realidades como el Metaverso y combinar sus experiencias entre las realidades físicas, digitales y virtuales. El Metaverso se sitúa como un universo virtual perfecto para que las marcas y los consumidores interactúen, se diviertan y compren y satisface las necesidades de los más jóvenes de estar presentes en el mundo virtual y poder realizar todo tipo de actividades en estos nuevos entornos. Para su desarrollo completo será necesario que tecnologías como el blockchain continúen evolucionando para garantizar la trazabilidad de los productos y la seguridad de las transacciones virtuales, es por eso, que la Generación Alfa será la que alcance el pico del Metaverso, mientras que la Z formará parte de su crecimiento y desarrollo durante la próxima década, lo que convierte a ambas en imprescindibles para la confirmación del Metaverso como un espacio donde vivir experiencias completas. Un espacio para la educación desde la infancia. El Metaverso supondrá una revolución en el mundo de la educación ya que hará posible un cambio muy significativo en la metodología de enseñanza tanto en escuelas como en universidades o cualquier otro centro educativo. Se fomentará un aprendizaje más interactivo y participativo en el que el alumnado podrá convertirse en protagonista y donde el entorno virtual será fundamental para acercar a los alumnos nuevos conocimientos y les ayudará a interiorizar contenidos. Los niños que se formen en el Metaverso formarán parte de la generación Alfa, tendrán la oportunidad de experimentar sensaciones hiperrealistas gracias a la realidad virtual y podrán disfrutar de una enseñanza inmersiva, en el que el uso de las nuevas tecnologías será clave para su desarrollo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

