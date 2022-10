Madrid acogerá la primera edición del BIOCONTROL & BIOMES 2022 Comunicae

jueves, 20 de octubre de 2022, 13:38 h (CET) Excelencia científica e innovaciones de Alta Tecnología en materia de Biocontrol estarán presentes en el primer Biocontrol & Biomas 2022 que se celebrará en Madrid (España). Este congreso profesional científico-técnico, organizado por la prestigiosa revista New Ag International, tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de diciembre y congregará a números expertos y profesionales del sector Madrid acogerá durante los días 13 y 14 de diciembre el primer congreso BIOCONTROL & BIOMES 2022, un espacio de reflexión y debate para profundizar y avanzar en soluciones de biocontrol para agricultura sostenible de Europa. BIOCONTROL & BIOMES 2022 es un escenario único que aúna excelencia científica e innovaciones de alta tecnología.

Las jornadas BIOCONTROL & BIOMES, esponsorizadas por Idai nature y Janssen PMP, han sido organizadas por New AG International, prestigiosa revista internacional que posee una larga, intensa y reconocida trayectoria en la organización y desarrollo de congresos internacionales de referencia en materia de agricultura de alta tecnología.

Madrid ha sido la ciudad elegida para celebrar este evento de carácter científico-técnico que congregará a numerosos expertos, instituciones, profesionales, fabricantes de nutrición vegetal y cuidado de cultivo, cooperativas, proveedores, y demás personal interesado en la optimización sostenible, rendimiento o calidad de los cultivos. Según la organización, más de 100 expertos y profesionales compartirán contenido científico y comercial, mostrarán las investigaciones y sus resultados sobre biocontrol, biomas vegetales y más; explicarán el impacto positivo de aplicar los productos de biocontrol en el suelo, y, también, abordarán cuestiones de regulación y comercialización de esos productos.

BIOCONTROL & BIOMES 2022 contará con ponentes profesionales, y expertos de reconocido prestigio internacional que trabajan en todo el espectro del desarrollo, regulación y comercialización de productos biológicos. El programa está organizado en torno a cinco ejes temáticos: últimos avances y noticias del sector en materia de biocontrol y microbioma desde la investigación hasta la aplicación; innovaciones pioneras, Innovaciones de próxima generación, incluidos péptidos y tecnología RNAi; microbioma vegetal: cómo utilizar los descubrimientos de la investigación para comercializar productos basados en microbioma; microbioma del suelo y salud del suelo cómo se relaciona esto con el biocontrol y, el último eje temático acerca de la revisión de la ciencia y los temas de regulación.

Habrá tres conferencias magistrales. Una, el día 12, a cargo de Ángela Sessitsch del Instituto de Tecnología de Austria AIT que hablará sobre Endófitos microbianos, enfoques moleculares para explorar su potencial. Y dos el día 13, una primera:Modelado de las interacciones entre Patógenos, Plantas Huéspedes, Agentes de Biocontrol y el Medio Ambiente: un nuevo enfoque para el desarrollo de biofungicidas impartida por Vittorio Rossi, Profesor de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y, una segunda: El desarrollo de un producto fitosanitario biológico: de la patente a la comercialización: Trichoderma asperellum Cepa T34 impartida por María Isabel Trillas Gay de la Universidad de Barcelona.

Dos intensas jornadas que se desarrollarán en el Hotel Riu Plaza de España (Madrid) y en las que, además de tomar el pulso y explorar los retos y desafíos del sector, se podrán forjar nuevas relaciones comerciales, fortalecer las existentes, abrir debates comerciales, o concluir negocios.

El evento se celebra en formato híbrido, es decir: contará con la participación y experiencias presenciales en España y, también, con experiencias digitales que mostrarán todo el contenido del evento en vivo con conferencias magistrales adicionales, paneles de debates y un calendario de reuniones totalmente inclusivo para quienes no pueden asistir en persona.

La organización del congreso señala que todas aquellas personas e instituciones que estén interesadas en asistir, ya sea presencial o digital, pueden beneficiarse de una extensión del Super Early Bird, un descuento de 600 € sobre el precio final, para ello tienen que usar el Código VIP: NAIBIOS22PR1 o registrarse directamente en https://informaconnect.com/biocontrol-biomes/purchase/select-package/?vip_code=NAIBIOS22PR1. Para acceder a este descuento y obtener más información sobre el BIOCONTROL & BIOMES 2022 consulta la web https://informaconnect.com/biocontrol-biomes/.

Datos de contacto de la organización:

NEW AG INTERNATIONAL: Revista internacional especializada en el campo y agricultura que se distribuye en más de 150 países de todo el mundo con sede en Francia y sucursales en Reino Unido, China, España y Chile. Cubre trimestralmente en inglés y español todas las noticias relacionadas con la agricultura de alta tecnología -High-Tech Agriculture- en el mundo.Además de organizar eventos internacionales especializados en agricultura, ofrece un análisis editorial e independiente sobre productos, técnicas, equipos y servicios que abarcan desde noticias de mercado hasta artículos de fondo sobre fertilizantes especiales, irrigación, fertirrigación, tecnologías de invernadero, bioestimulantes, biocontrol y agricultura de precisión.

