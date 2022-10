Libertex incluye a Porsche en su oferta de inversión, tras su reciente salida a Bolsa Comunicae

jueves, 20 de octubre de 2022, 12:54 h (CET) Porsche ha comenzado a cotizar en la Bolsa de Fráncfort con una valoración de 75.000 millones de euros, lo que supone todo un desafío para el mercado de valores Sinónimo de lujo, rendimiento y grandes cantidades de efectivo, Porsche, probablemente, ha sido algo con lo que muchos traders e inversores han soñado con poseer en algún u otro momento de sus carreras. Es probable que aquellos que han alcanzado un mayor éxito ya hayan logrado cumplir ese sueño. Pero ahora, gracias a una de las salidas a bolsa (OPI por 'oferta pública inicial') más esperadas de 2022 y la más grande de Alemania desde 1996, incluso aquellos con un presupuesto más modesto pueden, finalmente, acceder a una participación en la marca de vehículos premium de Volkswagen.

Porsche AG siempre ha disfrutado de una excelente reputación, tanto de los entusiastas del automóvil como de aquellos con los gustos más refinados, por su combinación única entre tecnología de última generación e impenitente opulencia. Sin embargo, para la mayoría de traders e inversores, la única manera de poseer realmente una parte de este gigante alemán del automóvil ha sido a través de su compañía matriz, Volkswagen AG. Pero todo eso cambió hace una semana, cuando Porsche comenzó a cotizar en la Bolsa de Fráncfort con una valoración de 75.000 millones de euros, lo que supone todo un desafío para el mercado de valores.

El (no tan) gran día

Según los analistas de Libertex: "A pesar del enorme interés y de la exitosa actividad de recaudación de capital por parte de la propia empresa, es difícil caracterizar la salida a bolsa como otra cosa que no sea una decepción para los inversores de a pie. Después de que la campana sonara el 29 de septiembre, Porsche AG aumentó en un 5 % durante la mañana hasta alcanzar un máximo de 86,76€. Al final de la sesión, el fabricante de automóviles había regresado a su precio de emisión de 80,74€. Aunque está lejos del desastre total de las salidas a bolsa prepandemia de Lyft y Uber, solo se puede describir como una decepción generalizada, dada la emoción que precedió a este movimiento de la tan renombrada marca automotriz.

Para empeorar las cosas, uno de los mayores accionistas de Volkswagen, Porsche SE, vio cómo se reducía en más de un 10% el precio de sus propias acciones a medida que los propietarios cambiaban sus fondos al nuevo ticker. Lamentablemente, esto no se tradujo en las ganancias que muchos inversores esperaban ver en el debut de Porsche AG en la Frankfurter Börse".

Mucho puede cambiar en una semana

Aunque la acción no impresionó el día de su lanzamiento, registró ganancias sostenidas a lo largo de la semana siguiente. De hecho, el precio de la acción de Porsche AG asciende actualmente a 87,92€, cerca del 10% por encima de su precio de emisión. "En muchos sentidos, este es el tipo de crecimiento constante y sostenible que muchos inversores serios prefieren, en lugar de ganancias repentinas de dos dígitos el día de la oferta pública inicial, seguidas de una corrección excesiva a la baja en los días siguientes. Y con una lista de compradores que incluye a la Autoridad de Inversiones de Qatar, T. Rowe Price y el fondo soberano de Noruega, podemos estar seguros de que la estabilidad y la seguridad del capital serán una prioridad para la empresa", afirman los responsables de Libertex.

Según los analistas: "Aunque la enorme valoración de 75.000 millones de euros de Porsche AG era quizá un poco ambiciosa en estos tiempos volátiles y difíciles, sólo está cotizando a un múltiplo de 7,2 veces las ganancias. Esto la convierte en una verdadera ganga en comparación con su mayor competidor, Ferrari, cuya proporción precio/ganancias se acerca a 40. El crecimiento nunca es fácil durante un mercado bajista, pero los accionistas a largo plazo de Porsche podrían verse recompensados con creces en los próximos años".

Advertencia de Riesgo: "Los CFD son instrumentos complejos y presentan un elevado riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 87,8 % de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD con este proveedor. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFD, y si puedes permitirte lidiar con el alto riesgo de pérdida del capital".

