Las evaluaciones de desempeño tradicionales tienen los días contados, por YUGROW

jueves, 20 de octubre de 2022, 12:59 h (CET) El futuro está en un nuevo modelo basado en evidencias y YUGROW lo ha comprobado. Muchas empresas usan las evaluaciones de desempeño y el feedback, pero hoy la ciencia ha demostrado que no es eficaz como herramienta de desarrollo La evaluación de desempeño no es otra cosa que un proceso mediante el que se estima el valor, las competencias y la aportación que un individuo hace a la organización. Muchas veces se utiliza para reconocer la contribución de un colaborador y justificar un incremento salarial, apoyar el plan de formación y desarrollo, realizar un cambio de puesto, lograr el pago de un bono, etc... A menudo se trata del momento más crítico para muchos profesionales.

La base de la evaluación de desempeño es el feedback , pero tomar esto como punto de partida para la mejora de una persona hoy se sabe que es un error, ya que siempre parte del criterio subjetivo de la persona que lo da, tal y como lo demuestra en sus estudios Marcus Buckingham, Director del Instituto de Investigación ADP.

Se trata del llamado "efecto calificador idiosincrático", demostrado científicamente, por el cual mientras una persona que da feedback, además de hacerlo, está reflejando sus debilidades y fortalezas sobre la persona a la que está evaluando.

La mayoría de los procesos de desarrollo y de evaluación de desempeño parten de los procesos de feedback, siendo en estos procesos donde se exige el máximo desempeño (el desempeño ideal) lo que se llama la crítica constructiva. Además, no se hace de forma homogénea, ya que no se percibe de igual modo por todos los evaluadores, ni por todos los evaluados; incluso, los criterios de evaluación a veces son distintos.

La evaluación de desempeño parte de la premisa errónea de que se puede evaluar y "modelar" a la persona sin tener en cuenta sus experiencias vitales ni sus aprendizajes (como si todos partieran de la misma base).

Gracias a su experiencia y a sus cientos de procesos con directivos y mandos intermedios, YUGROW ha comprobado que la forma más eficiente de mejorar y de crecer no parte del feedback, sino del autoconocimiento para la autoevaluación de competencias y habilidades. Es esto realmente lo que permite el conocimiento propio y con el que se toma consciencia de las áreas de mejora para trabajar el crecimiento y desarrollo de la persona. Basándose en esta experiencia propone una nueva herramienta para la mejora del método de la valoración, un método no subjetivo basado en evidencias de comportamiento y acción, cuantitativas y cualitativas, arrojadas por el propio evaluado.

Es desde el trabajo de forma personalizada con el colaborador, cuando se logra realmente crecer y evolucionar en positivo, ya que se hace desde la realidad de la persona, desde sus recursos e interferencias, y partiendo desde su voluntad, libertad, compromiso y responsabilidad. Además, de esta forma, puede aprovechar sus experiencias y conocimientos de modo óptimo, logrando entonces alcanzar metas por sí mismo, y generando nuevos recursos de los que poder echar mano a futuro cuando los necesite.

Solo desde un método no basado en el feedback, sino en el autoconocimiento, la persona logrará crecer de forma continuada y sostenida en el tiempo. Si además esto se hace con el acompañamiento de un experto, resultará mucho más fácil, ya que diversos estudios han demostrado que la verbalización es esencial para la consciencia, la generación de nuevas ideas y el aprendizaje. Es en estas sesiones acompañando a la persona con un experto, como hace YUGROW, cuando realmente se hace una "autoevaluación del desempeño", es esta reflexión de la propia persona consigo misma, lo que verdaderamente la ayuda a crecer.

¿Es la evaluación del desempeño algo que desechar?

La evaluación del desempeño es algo muy útil tanto para la persona como para la organización donde, a través de la entrevista o reunión con el colaborador, se cuenta con un espacio de conversación y de revisión periódico.

Pero es un instrumento que se debe completar y mejorar por medio de procesos de autoconocimiento y de autorreflexión, que ayuden a la persona a crecer y lograr sus metas desde una perspectiva consciente y comprometida.

Muy a menudo las empresas olvidan que su verdadera potencia radica en sus personas, por algo contrataron ese talento y por algo forman parte de su organización. Por eso la apuesta segura es explotar el talento de dentro hacia fuera, desde su autoevaluación y no de fuera hacia dentro (a través de feedback exclusivamente), como se hace hoy en día en la mayoría de los casos.

SOBRE YUGROW

YUGROW es la primera plataforma de servicios de desarrollo profesional online que ayuda a crecer a las empresas y a sus personas.

Acompaña a empresas y profesionales a alcanzar sus objetivos mediante programas de desarrollo personalizado para líderes y mandos intermedios que se adaptan a sus necesidades y a su realidad.

Se trata del mejor espacio para crecer, 100% online, personalizado, con plataforma propia y con una metodología eficiente.

