¿Alquilar o comprar una vivienda?, conocer las ventajas y desventajas con Sellfy Inmobiliaria

jueves, 20 de octubre de 2022, 11:13 h (CET)

Cuando llega el momento de independizarse, se presenta la duda de comprar y alquilar, esto porque cada aspecto tiene sus ventajas y desventajas propias.

Basado en los planes a medio y largo plazo, existen diversos parámetros que permiten definir si el individuo está preparado para asumir la hipoteca de un inmueble.

Es por ello que Sellfy Inmobiliaria detalla las especificaciones de alquilar o comprar una vivienda en España como guía para tomar una decisión acorde.

Aspectos a tomar en cuenta al comprar una vivienda Adquirir un inmueble es una decisión importante, esto porque una estructura requiere responsabilidades monetarias que el propietario debe cumplir. Por esta razón, hay quienes prefieren alquilar un espacio mientras administran un colchón sólido de ahorros o consiguen su lugar ideal. De cualquier manera, elegir una de las opciones dependen principalmente de la situación financiera, ya que cada trámite exige diversos pagos a corto y largo plazo. Por ejemplo, en el proceso de venta se acuerda una cuota inicial de enganche, en este caso, se debe contar con, al menos, el 20 % del coste establecido. Si se paga por medio de una hipoteca, la persona debe tener la capacidad de cumplir con las cuotas y disponer de la cantidad propia para abarcar gastos como remodelaciones o trámites inmobiliarios. También, si se trata de una familia que busca un espacio y no pretenden mudarse por varios años, la compra es ideal si cumplen con los requisitos financieros. De no poder cubrir todas las exigencias, se recomienda conseguir un piso en alquiler.

Ventajas y desventajas del alquiler Hay muchas ventajas que trae consigo el alquiler de un inmueble, comenzando con que no es necesario cancelar una cuota inicial antes de mudarse; a diferencia de la compra, el alquiler establece menores costes al comienzo. Es ideal para las personas que tienen pocos ingresos para cubrir una hipoteca o el mantenimiento de un gran inmueble. Asimismo, ofrece flexibilidad de movimiento en caso de estar inconforme con la zona o tener la necesidad de mudarse por cuestiones laborales, el renting permite dejar un lugar y acceder a otro sin complicaciones. Sumado a esto, no se mantiene una deuda permanente, ya que la responsabilidad del pago mensual es una cuota establecida que se puede modificar al cambiar de piso.

De esta manera, alquilar o comprar es una duda recurrente en las personas que buscan un inmueble para establecerse. Por ello, es necesario analizar las opciones, así como los planes a largo plazo, que permiten definir la alternativa ideal para cada individuo.



