Así es la nueva colección de perfumes sólidos, muy duraderos, de Di Oleo

La marca lanza su línea de perfumes sólidos, veganos y sostenibles, hechos con ingredientes 100% naturales y respetuosos con el medio ambiente Todo vuelve a su cauce, a sus raíces, y la cosmética natural también lo hace. Lo que es bueno para uno, también debe serlo para el medio ambiente y por eso Di Oleo ha lanzado una línea de perfumes sólidos, veganos y sostenibles que mantienen las más deliciosas fragancias durante horas en la piel.

Se trata de una línea de cinco perfumes, tres para mujeres y dos para hombres, aunque todos con la posibilidad de ser unisex pues se componen de fragancias tan universales como el chocolate, el jazmín, la vainilla, el caramelo o los geranios, elaboradas a partir de ingredientes 100% naturales, extraídos directamente desde las plantas, vegetales y aceites esenciales, sin alcohol, libres de tóxicos y conservantes.

Los perfumes sólidos son la alternativa natural y vegana a las colonias tradicionales, haciendo la rutina de belleza más sostenible, no solo por sus ingredientes y su formulación a base de aceite de oliva virgen extra, cera de candelilla, aceites esenciales y fragancias naturales, respetuosos con la naturaleza, sino también porque viene en un tubo práctico de cartón biodegradable, perfecto para llevar en el bolso o viajar, con la posibilidad de aplicarlo en cualquier momento y situación sin molestar al entorno.

Al ser sólido, no se evapora, aumentando la fijación del aroma y haciendo que su efecto sea más duradero. Su fórmula a base de aceites esenciales hidrata, no alteran el PH y aumentan la fijación del aroma. Los perfumes sólidos de Di Oleo son más puros y no irritan la piel, lo que los hace ideales para las pieles más sensibles.

¿Cuáles son las opciones?

Las cinco opciones que ha lanzado Di Oleo van desde el perfume sólido ZQ Hombre, con notas de Jazmín, Amber y Musk de 15 gramos, mientras el TW Mujer recuerda al aroma del Anís, Mimosa e Ylang Ylang. El CH Mujer con notas de Vainilla, Sándalo y Geranio y el AV Mujer de Naranja, Caramel y Geranio. Por último, el XY Hombre activará los sentidos con su aroma a Chocolate, Sándalo y Patchouli.

¿Cómo se usa un perfume sólido?

Solo tendrás que aplicarlo con movimientos circulares en los puntos de pulso, como las muñecas, el cuello o detrás de las orejas, al igual que haces con el líquido, pero los perfumes sólidos tienen la ventaja de que no desperdicias nada de producto porque controlas perfectamente las cantidades que quieres aplicar.

Las claves de los perfumes sólidos de Di Oleo

Son 100% naturales y veganos



Son unisex, para hombres y mujeres



Fragancias que perduran



No se evaporan como lo hace el líquido



No contienen productos tóxicos



No contienen alcohol



No usan plástico



Fácil de transportar y aplicar



Respetuosos con las pieles más sensibles

Así, los cinco perfumes sólidos de Di Oleo se suman a la gama de productos veganos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente que la marca impulsa.