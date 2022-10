Dos millones de viajeros han sufrido en septiembre cancelaciones y retrasos en sus vuelos desde España, según AirHelp Comunicae

jueves, 20 de octubre de 2022, 11:22 h (CET) De los pasajeros afectados durante el mes pasado, 118.000, tienen derecho a indemnizaciones por cancelaciones y retrasos. Según el ranking de aeropuertos nacionales con mayor grado de puntualidad figura en primer lugar Vigo, seguido de A Coruña y el de Madrid Adolfo Suarez-Barajas De los 7 millones de pasajeros que tomaron un vuelo en España en el mes de septiembre de este año, 2 millones han sufrido cancelaciones y retrasos y de ellos, 118.000, el 28%, tienen derecho a indemnización, según datos facilitados por Airhelp, la organización internacional de derechos de los pasajeros aéreos. Según datos facilitados en Europa más de 18 millones de vuelos, el 34%, fueron cancelados o acumularon retrasos durante el pasado mes de septiembre, lo que ha supuesto que más de un millón de pasajeros aéreos tengan derecho a una compensación económica.

El verano de 2022 ha sido intenso en cuanto a interrupción de vuelos, una situación propiciada principalmente por las diferentes huelgas convocadas en el sector aéreo. De mayo a agosto de este año, han volado desde España un total de 31,8 millones de pasajeros. De ellos, 8.240.000 han sufrido retrasos o cancelaciones y 764.000 tienen derecho a ser indemnizados. En Europa, el total asciende a 310 millones de viajeros, de los cuales 8 millones pueden solicitar una indemnización. Una cifra alta si la comparamos con el mismo periodo pre-pandemia (2019), en el que el número de afectados ascendió a 6 millones.

Aerolíneas y aeropuertos más puntuales

Tras estudiar aerolíneas con más de 100 vuelos mensuales, la principal organización de defensa de los pasajeros aéreos ha elaborado un ranking de las aerolíneas y aeropuertos con más grado de cumplimiento. Entre las compañías aéreas más puntuales aparece en primera posición Eurowings con un 97% de puntualidad, seguida de Lan Airlines, con el 96% y Emirates, 93%. Iberia, el principal operador de vuelos en España, aparece en novena posición con el 85% de cumplimiento en cuanto a puntualidad.

Entre los aeropuertos españoles, dos gallegos se suben al pódium de la puntualidad. Vigo ocupa el puesto de honor, seguido por el aeropuerto de A Coruña y el de Madrid Adolfo Suárez Barajas. Durante el mes de septiembre en el aeropuerto de Vigo 4.000 vuelos fueron retrasados y 230 cancelados. El aeropuerto de A Coruña no canceló ninguno de sus vuelos, aunque 5.000 se retrasaron y en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez Barajas unos 309.000 vuelos sufrieron retrasos y 15.000 fueron cancelados.

Derechos de los pasajeros

Antes estos retrasos y cancelaciones de vuelo, AirHelp recuerda a los pasajeros afectados por un retraso de tres o más horas tienen, por tanto, derecho a un transporte alternativo. La nueva reserva en otro vuelo debe ser realizada por la propia compañía aérea operadora. Los vuelos nacionales pueden reservarse opcionalmente en un billete de tren.

Si la compañía aérea no actúa de oficio, los pasajeros afectados deben fijar un plazo de tres horas después de la hora de salida prevista. Si la petición sigue sin ser atendida, los viajeros pueden buscar sus propias alternativas y cobrar a la aerolínea los costes.

A partir de un retraso de más de cinco horas o del transporte en un momento posterior, la aerolínea también está obligada a reembolsar el precio íntegro del billete. En caso de retrasos de más de dos horas y una distancia de vuelo de más de 1.500 kilómetros, la aerolínea operadora también debe proporcionar a los pasajeros comidas y bebidas en el aeropuerto. Además, debe posibilitar dos llamadas telefónicas o el envío de dos correos electrónicos. Si es necesario, la aerolínea también debe proporcionar alojamiento y transporte a la misma. En cualquier caso, se aconseja solicitar este servicio de suministro a la aerolínea.

Compensaciones según la CE 261

Según establece la CE 261, las cancelaciones y los retrasos de los vuelos pueden dar derecho a indemnizaciones de hasta 600 euros por pasajero. El importe de la compensación se calcula en función de la duración del vuelo. El derecho de compensación depende de la duración real del retraso en el punto de llegada, así como del motivo del vuelo cancelado o retrasado. Los pasajeros afectados pueden hacer valer su reclamación de compensación con carácter retroactivo, hasta tres años después de la fecha de su vuelo.

Las circunstancias excepcionales, como las condiciones meteorológicas adversas o las urgencias médicas, pueden eximir a la compañía aérea de la obligación de compensación. Las huelgas, tanto las anunciadas como las no anunciadas, no forman parte de esto.

Recientemente AirHelp ha publicado una Guía que recoge los derechos de los pasajeros aéreos para que los viajeros estén informados. Se puede descargar la Guía aquí.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque. Además, AirHelp toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. La compañía ya ha ayudado a más de 16 millones de personas y opera en todo el mundo. Se puede encontrar más información sobre AirHelp en: www.airhelp.com/es/

