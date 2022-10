Gi Group Holding busca 3.000 candidatos para la campaña del Black Friday Comunicae

jueves, 20 de octubre de 2022, 10:53 h (CET) Logística, Alimentación, Retail y Contact Center, son los sectores que más empleo crearán en esta campaña. El perfil de repartidor es el más demandado por las empresas. La compañía cuenta con 1.000 vacantes. El llamado "viernes negro" es un buen momento para buscar empleo. Para ello, actualizar el curriculum, utilizar las redes sociales o ser constante son algunas de las recomendaciones que realizan desde Gi Group Holding En plena cuenta atrás para la campaña del Black Friday, las empresas comienzan a buscar personal para ampliar sus plantillas y poder hacer frente al incremento de la demanda que se espera estas semanas. En este sentido, desde Gi Group Holding, multinacional de origen italiano que ofrece a sus clientes un conjunto de soluciones 360º de RRHH, prevé que continúe la tendencia de años anteriores respecto a la contratación de personal, a pesar de la situación económica. La razón es que las empresas confían en que los descuentos y ofertas de esos días hagan aumentar el consumo.

En este sentido, Gi Group Holding busca 3.000 candidatos para cubrir varias vacantes en sectores clave especialmente vinculados con estas fechas: Logística, Alimentación, Retail y Contact Center.

Los perfiles más buscados para esta campaña de Black Friday serán, repartidores, mozos de almacén, envasadores y carretillerostanto en el sector logístico y retail, como en el sector alimentario, además en este último se buscan perfiles más específicos del sector como operarios de alimentación.

En general, se valorará positivamente experiencia previa, y, además, en el caso de los carretilleros, los carnets correspondientes.

Además, en el área de Contact Center se están demandando teleoperadores y administrativos, donde el dominio de idiomas y experiencia en el sector, serán claves para los candidatos.

Repartidores: el perfil más demandado

De los perfiles más buscados por las empresas, destaca el de repartidor, un profesional demandado en diferentes sectores como el de logística o retail. Tal es así que, desde Gi Group Holding busca cubrir 1.000 vacantes en los próximos días.

Los candidatos deberán tener experiencia previa en el puesto y disponer de carnet de conducir.

Black Friday, una oportunidad para encontrar la mejor oferta laboral

Buscar un trabajo es sinónimo de buscar y rebuscar entre las ofertas. En este caso, se debe ser consciente de que, generalmente, las empresas necesitan candidatos temporales, pero esto no significa que posteriormente los trabajadores con mejores resultados puedan acabar siendo contratados de forma indefinida o similar. Por tanto, es un buen momento para ser activo en la búsqueda de trabajo. Para ello, desde Gi Group Holding realizan 5 recomendaciones:

Actualizar el curriculum. Un buen currículum es la mejor carta de presentación. En ocasiones, aunque se reúnan todas las habilidades para ocupar una vacante, no se logra por estar mal elaborado. El curriculum debe mostrar a la empresa todo lo que ella necesita. Usar las redes sociales Las redes sociales también son muy útiles para conseguir trabajo y cada vez es más habitual su uso entre los reclutadores en la búsqueda de profesionales. Por eso, es importante crear un perfil en LinkedIn. Utilizar una imagen de perfil que demuestre profesionalismo y resalte las principales habilidades. Tener confianza. La confianza en uno mismo es fundamental tanto en la búsqueda como en el momento de la entrevista. Preparar la entrevista. Antes de acudir a una entrevista, pensar en todo aquello que puedan preguntar sobre la experiencia, formación o habilidades. Llegado el momento, recordar hablar con firmeza y se deben dejar los nervios en casa. Ser constante. Cuando llegue el puesto perfecto, se sabrá, mientras tanto no se debe desesperar si no llaman después de una entrevista. Hay que seguir buscando sin caer en la negatividad. Los interesados pueden encontrar toda la información e inscribirse a la oferta en: https://es.gigroup.com/ofertas-de-trabajo/

