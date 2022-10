El marxismo y los reprimidos

Satanás es muy taimado y astuto, padre de la mentira. Hay que recordar con veracidad lo que ocurrió. Los marxistas que son disciplinados para llevar acabo sumisión, es decir, anular a la Religión Cristiana, en los años sesenta principalmente, y en lo que concierne a España y que yo he vivido, se infiltraron en los centros en los cuales podían engañar y descristianizar a los jóvenes: colegios, institutos, universidades, seminarios, etc. Los vacunaban contra la Religión Católica. Tu padre es un reprimido, la Iglesia que es el opio del pueblo, etc. Os tienen engañados y reprimidos. Lo natural es el sexo, no te reprimas pues es una apetencia corporal. En la Iglesia te engañan y te quieren tener sometido, pero tu eres libre, por tanto no te prives de hacer lo que te apetezca.

Una de sus frases era: “Prohibido prohibir. Surgieron como hongos grupos musicales, muchos de ellos invocaban a Satanás, todo cambió: música, vestimenta, modas y la Religión como hemos dicho, era el opio del pueblo. Los promotores de esta nueva sociedad son los que ahora nos gobiernan.

Nuestros hijos y nietos, la mayoría no es religiosa, perdieron la fe con aquellas doctrinas maléficas y la Iglesia Católica en lugar de hacer frente a aquella diabólica situación, muchos de ellos se unieron, por supuesto que no todos. Aquellos partidarios de la nueva sociedad y nueva Iglesia Católica, en la actualidad son la mayoría, y por tanto no cambia nada, sino que empeora.

Tengo que terminar este escrito con las Apariciones de la Virgen en Garabandal, que ya anunció lo que nos podría venir sino hacíamos caso a sus avisos y de forma especial a la Iglesia Católica. Estamos en una situación para la cual no se vislumbra una solución. El mal es muy extenso y profundo y solo una actuación celestial puede conmover las conciencias de toda la humanidad.