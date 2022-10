Sin cita previa encontrarás la paz Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de octubre de 2022, 08:59 h (CET) No es necesario pedir cita previa, ni pagar ningún importe; hay un lugar asequible para toda persona humana, en el cual experimentarás una paz y un sosiego que el mundo no puede dar: EL SAGRARIO.

Ante tanto ruido, tanta confusión, tanta alarma como propagan incesantemente la mayoría de los medios de comunicación, existe este sitio al cual puede acudir cualquier ciudadano, y el motivo por el cual experimentas esa paz y ese sosiego, procede de una PERSONA DIVINA, CRISTO JESÚS, HIJO DE DIOS Y DIOS COMO SU PADRE, que por Amor a nosotros y para liberarnos de la esclavitud del pecado, se humilló y tomando una naturaleza humana que añadió a Naturaleza Divina, murió clavado en la Cruz y venció al pecado y a la muerte con su Resurrección, y para no dejarnos solos, sigue Vivo y Presente en el Sagrario esperando nuestra visita, QUE AMOR Y QUE HUMILDAD, DIOS NO PUEDE DARNOS MÁS, NOS DIO A SU DIVINO.

HIJO, PARA CON SU MUERTE nosotros tuviésemos VIDA. Pues a pesar de nuestro abandono, El sigue esperando nuestra visita, pues quiere darnos SU PAZ, que es el mayor bien que puede experimentar la persona humana. Pues no pierdas tiempo, vete en cuanto puedas, y te puedo asegurar que experimentarás esa necesidad de estar junto a El.

