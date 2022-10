​El apoyo a Ucrania no puede titubear Jesús Martínez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de octubre de 2022, 08:32 h (CET) Occidente sabe que no puede permitirse, tras los referendos ilegales, dejarle a Putin salirse con la suya. El apoyo a Ucrania debe proseguir e incluso intensificarse, limitado eso sí a sus fronteras internacionalmente reconocidas, hasta que la ocupación termine. El diálogo con el Kremlin está ahora cerrado, pero nada impide una aproximación a China e India para dejar claro el rechazo absoluto de la comunidad internacional al uso de armas atómicas.



Esta huida adelante de Putin justifica también nuevas sanciones y otras medidas que puedan debilitarle en el frente interno. Putin tratará de movilizar a sus partidarios para contrarrestar el fuerte descontento que ha empezado a visibilizarse en Rusia. Va siendo hora de acciones más decididas para contrarrestar la propaganda interna del régimen y de hacer llegar a la ciudadanía rusa una visión más realista de las atrocidades documentadas por la ONU en Ucrania.

También se echa en falta un apoyo claro a quienes huyen del país. Siquiera porque son una parte importante del relato moral frente a Putin, Europa no puede permitirse la miopía y la inhumanidad de cerrarles sus fronteras. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En horas bajas Yo creo que si todos “arrimamos el hombro” algo podremos conseguir Mirar de lado Es vital que renazca en cada ser humano un espíritu nuevo ​Una de cada tres personas pobres trabaja España es el cuarto país en Europa con más personas en situación de pobreza y exclusión social El marxismo y los reprimidos Jaime Fomperosa Aparicio, Santander ​El debate climático Juan García, Cáceres