¿Por qué abrirse una cuenta de Amazon?, la gestión que ofrece Global Sellers

jueves, 20 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Con presencia en más de 180 países, Amazon es uno de los sitios de comercio electrónico más conocidos a nivel mundial.

Al mes, esta web es visitada más de 150 millones de veces y cuenta con más de 300 millones de cuentas registradas de compradores totalmente activos. Ante este panorama, ser vendedor en Amazon se convierte en una opción atractiva, tanto para pequeños como grandes empresarios que quieren aumentar las ventas de su negocio.

Sin embargo, para tener éxito en esta plataforma es fundamental tener una buena gestión de los productos. En este sentido, es posible contar con Global Sellers, una agencia de publicidad especializada en la administración de una cuenta de Amazon. Basados en su experiencia, ayudan a llevar las cuentas de vendedor al siguiente nivel para disfrutar de los beneficios que proporciona este sitio web.

Incrementar las ventas gracias a la presencia en Amazon Todo el que decide ser vendedor en Amazon tiene un objetivo claro, ganar más. Esta meta es completamente alcanzable gracias a las herramientas que la plataforma ofrece. El buen uso de las mismas sirve para dar impulso a una marca o producto, lo cual se traduce en el aumento de las ventas.

Al publicar productos en este sitio web se gana inmediatamente credibilidad y confianza. Y es que Amazon es un referente a nivel mundial en lo que respecta a las ventas de comercio electrónico. Muchos consumidores prefieren comprar en tiendas dentro del marketplace en lugar del propio sitio web de la marca. La razón de ello, es que no se sienten seguros comprando en una tienda desconocida; sin embargo, confían en la selección realizada por Amazon.

Convertirse en vendedor en Amazon también incrementa la visibilidad de las marcas y sus productos. El tráfico de usuarios en esta web es constante y no es necesario ningún posicionamiento web como puede ser SEM o SEO. Además, es habitual obtener una tasa de conversión del 20 al 30 %.

Global Sellers se encarga de la completa gestión de cuentas de Amazon Si se desconoce la plataforma Amazon o no se dispone del tiempo necesario, vender por este medio puede ser una tarea poco productiva e, incluso, no rentable.

Desde Global Sellers, ofrecen su ayuda en todos los aspectos relacionados con la gestión de cuentas de Amazon. Su equipo de expertos se encarga de manejar y publicar el catálogo, dar visibilidad a los productos, crear promociones y proteger la marca, acciones a las que es necesario dedicar mucho tiempo. Contando con su apoyo, los vendedores podrán dedicarse plenamente a conseguir que su cuenta consiga el éxito necesario y funcione sin problemas.

Global Sellers se especializa en la gestión de cuentas, con el objetivo de ayudar a sus clientes a aumentar las ventas de manera regular. Antes de poner en marcha su estrategia, realizan un análisis completo del mercado. Con esto, se aseguran de anunciar los productos a clientes potenciales.



