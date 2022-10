El Hospital Veterinario El Bosque ofrece servicio de limpieza dental en perros Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de octubre de 2022, 16:28 h (CET)

Alrededor del 60 % de las mascotas tiene algún tipo de enfermedad dental o de encía cuando alcanza la edad de tres años, este número aumenta a un 85 % tras los 6 años de edad. La desatención a estos problemas puede poner en riesgo la vida del animal.

Por esta razón, los propietarios deben encargarse de hacer una limpieza dental en perros frecuentemente. Además, es necesario asistir a especialistas cada cierto tiempo para una revisión profunda de su salud bucal. En esta área, destacan centros como el Hospital Veterinario El Bosque.

Importancia de la limpieza dental en las mascotas y cómo hacerla La higiene bucal de casi cualquier mascota, en especial la de los perros, es tan importante como la del ser humano. Cuando los dientes de un animal no reciben una limpieza adecuada, su superficie se llena de placas de sarro. Al transcurrir el tiempo, esto causa inflamación en las encías y sangrado por gingivitis, mal aliento, pérdida de piezas dentales y grandes infecciones que amenazan la salud de la mascota.

Para realizar una correcta limpieza dental de rutina existen muchos productos disponibles en el mercado como pastas dentífricas, pañuelos y cepillos. Estos instrumentos se aplican de igual manera que en los humanos, barriendo cada diente con un cepillado suave o frotándolo con un paño de manera frecuente. También existen productos naturales como las algas en forma de polvo o croquetas y geles, para conocer la mejor opción es necesario consultar con un veterinario.

Por otra parte, en las primeras semanas de vida se recomienda estimular las encías del animal con algodón húmedo. Una vez tenga todos sus dientes, se puede comenzar con el cepillado.

Limpieza dental con odontología veterinaria Además de la limpieza diaria, es necesario acudir a un especialista. Solo un médico veterinario está capacitado para revisar a profundidad los dientes y quitarle cualquier cantidad de sarro que pueda tener acumulado.

El Hospital Veterinario El Bosque tiene a su disposición un equipo de profesionales cualificados que, tras años de experiencia, lograrán devolverles la salud bucal a diversos animales.

En el caso de los perros, las limpiezas son simples y no causan dolor. Sin embargo, se hacen con sedación en un quirófano para evitar que el can se mueva. El proceso se realiza con un aparato de ultrasonido que deshace y retira todo el sarro que está adherido a los dientes y las encías. Una vez terminado el trabajo, la mascota es dada de alta y el propietario recibe las indicaciones pertinentes para el cuidado posterior.

Los servicios del centro veterinario también incluyen la cirugía general y especial, rehabilitación, reproducción, oncología, ecografía, rayos X, acupuntura, neurología y más. Por esto, son una opción confiable y diversa para las mascotas en España.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.