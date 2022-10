La revolución de la relojería con la colaboración de Omega y Swatch

Como artículos de moda y de coleccionismo, la relojería como industria y los relojes como producto no han perdido relevancia a pesar de que hoy en día, cualquier persona puede conocer la hora con tal solo mirar la pantalla de su móvil.

Desde los modelos más tradicionales hasta los smartwatches, que combinan su uso como accesorio con todas las funcionalidades de la tecnología, los relojes están muy demandados. Pero dentro de un sector en constante evolución, cada cierto tiempo surge un elemento disruptivo que provoca un terremoto, en esta ocasión, sin previo aviso.

La colaboración de Omega X Swatch ha provocado una revolución en el mundo de la relojería con su MoonSwatch.

La colaboración de Omega X Swatch Swatch ha provocado una revolución en el mundo de la relojería al colaborar con Omega en la fabricación de una nueva línea, llamada MoonSwatch. Esta colección está inspirada en el Sistema Solar y busca conmemorar tanto el recorrido profesional de Swatch, que salvó en su momento a la industria relojera suiza, y de Omega, como emblemático fabricante del Speedmaster Moonwatch que utilizaron los astronautas del Apolo XI durante el primer alunizaje de la historia.

La colección busca su sentido en la combinación del diseño del icónico Speedmaster Moonwatch de Omega con el innovador material Bioceramic de Swatch, fabricado a partir de cerámica y bioplástico proveniente del aceite de ricino. Así, posee características típicas del diseño de Omega, como una caja asimétrica, el icónico punto sobre el noventa de la escala taquimétrica y las distintivas subesferas del Speedmaster, a la vez que tiene un tacto suave y es ligero y resistente, como los relojes bioceramic de Swatch.

La colección MoonSwatch se compone de 11 combinaciones de color, 11, como el Apolo que llegó a la Luna. 8 colores que representan al Sistema Solar más Plutón (como planeta enano), el Sol y, por supuesto, la Luna.

Además, esta colaboración cuenta con un mensaje inspirador para sus compradores, ya que el lema de Omega X Swatch es “Dream big, fly high, explore the universe, reach for the planets”. Es decir “Sueña a lo grande, vuela alto, explora el universo, alcanza los planetas”.

Ante la avalancha de clientes desde su lanzamiento en el mes de marzo de este año, las largas colas en las tiendas seleccionadas para su venta y la escasez de producto, Swatch ha decidido volcar todo su esfuerzo en fabricar el MoonSwatch, que se espera que esté ya disponible en breves fechas.

La tradición de una empresa familiar con gran trayectoria ELEGANCE es una empresa familiar que fue fundada en Santa Cruz de Tenerife en el año 1966. A lo largo de su trayectoria, de más de un lustro, se han dedicado casi con exclusividad a la relojería, convirtiéndose en unos de los referentes del gremio en Canarias.

Avalados por el reconocimiento de la clientela, la seriedad con la que tratan a cada cliente en particular y el asesoramiento personal acompañado de servicio de posventa que ofrecen día a día, ELEGANCE se ha posicionado como una de las principales elecciones tanto para clientes nacionales como internacionales.

Los productos de ELEGANCE, en concordancia con su reconocimiento, se comercializan en tiendas de renombre en España como El Corte Inglés. Para la firma, lo más importante es el asesoramiento y el servicio, por lo cual trabajan con clientes que siguen escogiéndoles, gracias a su excelencia en el sector.

Tanto en las tiendas físicas y en las redes sociales como en la web de ELEGANCE hay información actualizada de las últimas novedades del mundo de la relojería.