Nexitum expone que ahora es el momento para comprar

miércoles, 19 de octubre de 2022, 15:11 h (CET)

El final del 2022 escenificará una estabilización, tanto en demanda como en precios, del mercado inmobiliario, según coinciden en señalar las principales firmas españolas. Se realizarán una menor cantidad de operaciones de compraventa, debido al aumento en las tasas de interés y en el precio de los materiales de construcción.

No obstante, firmas como Nexitum aseveran que todavía persisten interesantes condiciones de financiación que hacen de este un buen momento para comprar una primera vivienda. Lo más importante es aliarse con un profesional inmobiliario que conozca el mercado para acceder a una mayor variedad de opciones.

Qué deparan los próximos meses al mercado inmobiliario La firma Nexitum considera que, en los últimos meses del presente año y todo el 2023, marcará una bajada en el número de transacciones inmobiliarias. En el próximo ejercicio fiscal, las proyecciones de los analistas del sector hablan de una reducción del 15 % con respecto al 2022. Sin embargo, esto no tendrá un impacto mayor en los precios.

El coste de la vivienda no registrará una baja significativa, ya que se estima que el descenso no superará el 1 %. Además de la inflación en los materiales de construcción, la menor oferta de nuevas unidades y una demanda alta impedirán una depreciación del metro cuadrado. Actualmente, el precio promedio se encuentra en unos 2.000 euros, lo que significa un nivel récord según Registradores de Propiedad.

Nexitum sostiene que, para las familias que están esperando recibir bonos o cuentan con recursos, este es un buen momento para comprar. La firma dice que ante la incertidumbre económica y la depreciación del euro, lo mejor es asegurar el capital disponible en una inversión inmobiliaria.

Las condiciones financieras La empresa inmobiliaria Nexitum es una firma especializada en trabajar del lado del comprador. Ofrece una experiencia de servicio en el que acompaña al usuario en todo el proceso para acceder a una nueva vivienda o local con la mejor asesoría. Además, trabajan en función de una lista de deseos del comprador para hacerse con la mejor alternativa del mercado.

Una experiencia de más de 20 años les permite saber todos los aspectos jurídicos y técnicos que caracterizan una propiedad. También les ha permitido visualizar los escenarios financieros actuales y posibles para que sus clientes aprovechen las mejores oportunidades. En este aspecto, advierten que, para el 2023, las condiciones podrían no ser tan ventajosas como ahora.

La extendida guerra entre Rusia y Ucrania, la incertidumbre energética y las secuelas del Covid-19 mantendrán la inflación en alza. Este escenario hará del crédito un tema más complejo para los bancos, que ya han comenzado a endurecer sus requisitos. Si las condiciones adversas persisten, las opciones financieras serán más exiguas para la familia promedio, aseveran en Nexitum.



