KENSINGTON cumple su primer año en la Península con cinco oficinas abiertas y otras 50 en previsión hasta 2027

La empresa inmobiliaria suiza KENSINGTON Finest Properties International AG ha cumplido su primer año en la Península, tras la apertura de su primera oficina en el barrio de Salamanca, en Madrid, a la que le han seguido otras dos sucursales en La Moraleja-Madrid Norte y en Chamartín, así como en Barcelona y Málaga. De esta manera, ha alcanzado los primeros objetivos de su plan de expansión que se completará con la apertura de otras 50 oficinas en España hasta 2027.

La primera agencia boutique de KENSINGTON, especializada en la comercialización de inmuebles de alta calidad, se abrió en 1998 en Mallorca, y desde entonces no ha parado de crecer. Actualmente, cuenta con 12 oficinas en las Islas Baleares y 5 en la Península. «Nuestro plan de expansión contempla la apertura de 10 oficinas en Madrid, 16 en Andalucía y 12 en Cataluña dentro de las regiones donde ya estamos presentes junto con las Islas Canarias. No obstante, lo importante es la calidad, no la cantidad», ha explicado el fundador de la empresa y CEO global Mehrdad Bonakdar durante la celebración del primer KENSINGTON DAY, que tuvo lugar en Madrid coincidiendo con el primer aniversario de actividad de la marca internacional en la ciudad.

En este evento, que reunió a agentes del sector y clientes de la inmobiliaria, el economista Gonzalo Bernardos aportó las perspectivas del mercado inmobiliario en Madrid para 2023, destacando la importancia que cobrará la figura del agente inmobiliario por la dificultad que tendrá para captar clientes. Pese a que los precios de la vivienda en España han subido un 10 % y las ventas un 15 % en comparación con 2021, se espera que el próximo año se reduzcan las transacciones un 12 % y el precio se rebaje entre un 3 y un 4 %, vaticinó.

Asimismo, Pablo López Pérez, máster franquiciado de KENSINGTON en la Comunidad de Madrid, explicó a los asistentes los planes de expansión de la inmobiliaria en la capital, con la apertura de la división KENSINGTON Commercial Properties en 2023 para comercializar propiedades comerciales y de inversión, así como las ventajas que tiene ser franquiciado o consultor inmobiliario. “En KENSINGTON lo importante son las personas; su principal objetivo es construir una empresa que ayude a las personas a tener éxito”, destacó López Pérez.

A la finalización del evento, tuvo lugar la firma protocolaria entre el fundador de la empresa y CEO global Mehrdad Bonakdar y una de las últimas incorporaciones al equipo humano de KENSINGTON, Ignacio Suárez, que asume el cargo de franquiciado en la nueva oficina de Chamartín de la inmobiliaria en Madrid.

Además de un family office, el Grupo KENSINGTON incluye otras divisiones como KENSINGTON-Art, para apoyar a artistas locales, “que pronto tendrá su propia galería en Madrid donde poder relacionarse franquiciados y clientes”, anunció Bonakdar, así como la revista de estilo de vida OnLOCATION y una división de fusiones y adquisiciones entre otras.